Parrocchie e mense per i poveri in difficoltà? Telefonate all’Elemosiniere del Papa

Shutterstock

Senza casa e senza carità

L’il cardinaledesidera ringraziare sentitamente tutti i volontari e le persone di buona volontà che continuano a prendersi cura dei più poveri e bisognosi, soprattutto i senza fissa dimora che vivono per strada , e non li abbandonano proprio in questo momento che per loro è ancora più difficile, segnato dell’emergenza coronavirus

«Questi nostri fratelli – si legge in un comunicato – non solo non hanno una casa, ma ora non possono neppure chiedere la carità per comprare qualcosa da mangiare. Ora più che mai, essi “dipendono” dal nostro cuore. La misericordia è una parola molto concreta e solo “la carità copre una moltitudine di peccati” (1Pt 4,8).

L’Elemosineria desidera inoltre esprimere la propria gratitudine a tutte quelle aziende e attività commerciali che in questi giorni hanno donato generosamente i loro prodotti per preparare la “busta del cuore” (tonno, scatolame di piccole dimensioni, frutta, formaggi, salumi confezionati, pane…) che, in sostituzione dei pranzi e delle cene, viene offerta ai poveri da diverse mense, dormitori, parrocchie, associazioni di volontariato e comunità religiose.

Leggi anche: Ricordiamoci che nessuno può morire da solo

La disponibilità dell’Elemosiniere

Un esempio ci viene dalle Ville Pontificie di Castel Gandolfo che quotidianamente inviano centinaia di confezioni di latte fresco e di yogurt. «Per quanto riguarda le mense – prosegue la nota – le parrocchie e le associazioni che preparano pranzi al sacco o aiutano in altre forme i poveri della strada, qualora si trovassero in difficoltà, economica o per la mancanza di viveri, possono contattare, tramite il suo numero di cellulare (3481300123), l’Elemosiniere, che resta disponibile anche per quanti volessero donare alimenti utili a preparare i pasti, per riceverli direttamente o indirizzarli ad altre realtà caritative che aiutano i poveri senza fissa dimora».