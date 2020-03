Il latte materno riduce il rischio allergie!

L’allattamento è il modo più naturale di alimentare i bambini nell’epoca infantile.nelle prime fasi della vita e contiene sostanze in grado di proteggere dalle infezioni e di favorire un corretto sviluppo. È davvero straordinario, perché la sua composizione cambia spontaneamente nel tempo adattandosi alle esigenze del bambino. È inoltre pratico perché è sempre pronto, sempre fresco e sempre alla temperatura giusta.Non è solo il bimbo a godere dei benefici dell’allattamento. Anche la mamma ha notevoli vantaggi nell’allattare il proprio piccolo. L’allattamento, infatti, aiuta a perdere il peso accumulato durante la gravidanza, riduce il rischio di sviluppare osteoporosi, previene alcune forme di tumore al seno e all’ovaio ed è gratuito.

I benefici dell’allattamento materno esclusivo sul corretto sviluppo del bambino e sulla prevenzione di numerose malattie sono da tempo riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto dell’allattamento uno degli obiettivi prioritari di salute pubblica a livello mondiale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento in maniera esclusiva fino al compimento del 6° mese di vita. È importante inoltre che il latte materno resti la scelta prioritaria anche dopo lo svezzamento.

La raccomandazione del programma “Ospedali amici dei bambini” (Baby friendly hospital initiative – BFHI) dell’OMS-Unicef considera fondamentale che le mamme siano informate sugli aspetti positivi connessi all’allattamento materno.

Leggi anche: Lettera alle donne che allattano

Moltissimi studi scientifici hanno dimostrato che il latte materno contiene numerose sostanze che possono favorire la formazione di una sana flora microbica intestinale nel bambino. La flora microbica può influire in modo positivo sul sistema immunitario del piccolo, guidandolo verso una crescita efficiente e sana.

Il latte materno crea quindi i migliori presupposti per ridurre il rischio della comparsa di numerose malattie, tra cui le malattie allergiche.

Allattare è un grande vantaggio: per il bambino, per la mamma e per la società.

L’allattamento in sintesi

1.Rafforza e consolida il legame del neonato con la mamma (bonding)

By Evgeny Atamanenko | Shutterstock

Leggi anche: Solo il latte materno protegge i bambini da gravi malattie

2.Fornisce al neonato un’alimentazione completa (benefici nutrizionali)

Shutterstock

3.Protegge il neonato dalle infezioni

Shutterstock

4.Porta comprovati benefici alla salute della mamma

Shutterstock

Leggi anche: Foto mostra latte materno che mette in fuga i batteri e incanta gli internauti

QUI IL LINK AL MAGAZINE MULTIMEDIALE A SCUOLA DI SALUTE A CURA DEL BAMBIN GESU’