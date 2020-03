Versetti biblici su cui meditare quando la vita è caratterizzata dall’incertezza

Ci sono momenti nella nostra vita in cui vediamo il futuro come qualcosa di incerto. Non sappiamo cosa accadrà, e questo può spaventarci.

La buona notizia è che non siamo soli, e la Bibbia rafforza questa verità.

Ecco alcuni versetti biblici su cui meditare nei periodi di questo tipo, ricordando a noi stessi che Dio ha il controllo della situazione.

1 “Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Filippesi 4, 6-7).

2 “Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro?” (Matteo 6, 26)

3 “Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri” (Proverbi 3, 5-6).

4 “La vostra condotta non sia dominata dall’amore del denaro; siate contenti delle cose che avete; perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò»” (Ebrei 13, 5).

5 “Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il Signore: “pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza” (Geremia 29, 11).

6 “Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo; gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi” (1 Pietro 5, 6-7).

7 “E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in voi un’opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù”(Filippesi 1, 6).