Preghiera di Comunione spirituale per quando si è a casa

Se non potete assistere alla Messa la domenica e rimanete a casa, potete comunque unirvi a Dio e a tutte le Messe che vengono celebrate nel mondo.

Ecco una breve preghiera tratta gli Offices of Spiritual Communion che esprime il desiderio di essere in comunione con Dio, ricordando che la Messa viene comunque celebrata, anche se noi non abbiamo la possibilità di assistervi:

Caro Signore, in unione con i sacerdoti su ogni altare della tua Chiesa, in cui il tuo Santissimo Corpo e il tuo Santissimo Sangue vengono offerti al Padre, desidero offrirti lode e ringraziamento. Ti offro la mia anima e il mio corpo, con l’ardente desiderio di poter essere sempre unito a te.

Visto che non posso riceverti sacramentalmente, ti chiedo di venire spiritualmente nel mio cuore. Mi unisco a te, e ti abbraccio con tutto l’affetto della mia anima. Fa’ che nulla mi separi da te, e permettimi di vivere e morire nel tuo amore. Amen.