Le bisnipoti fanno visita ai bisnonni attraverso un vetro, un’immagine toccante diventata virale

Il quotidiano britannicoha diffuso la toccante immagine dei bisnonni Theresa e Ray Cossey, entrambi di 81 anni, che abitano a Norfolk, in Virginia (Stati Uniti), mentre ricevono la visita della nipote Vickie e delle bisnipoti Florence, di 3 anni, ed Edith, di 1. Le bambine sono andate a casa dei bisnonni per vederli attraverso la porta di vetro, visto che i contatti fisici sono vietati per via della pandemia di coronavirus.

Ray e Theresa sono tra i soggetti a rischio non solo per via dell’età, ma anche perché Theresa ha un tumore al seno e il morbo di Parkinson. La coppia ha due figli, sei nipoti e otto bisnipoti.

Vickie ha messo alle bambine degli abiti impermeabili e le ha portate a parlare con Ray e Theresa via cellulare di fronte alla porta a vetri. La giovane madre ha descritto la situazione come “triste”, perché “è come guardarli in un acquario”, ma non voleva che i bisnonni non vedessero le piccole, che andavano a trovarli ogni martedì.

Ray ha confessato che questa visita è stata “estremamente speciale” e che l’ha lasciato “molto felice ed emozionato”.

Anche Vickie, il marito Edd e le figlie si tengono isolati, nonostante la rapida visita ai bisnonni, effettuata prendendo le precauzioni del caso. Di recente la piccola Edith è stata sottoposta a un intervento per l’asporto di un rene, un altro elemento che richiede un’attenzione speciale.