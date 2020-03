Preghiera per avere forza nella malattia

La malattia può essere una sfida molto difficile da affrontare. Non veniamo messi alla prova solo nel corpo, perché anche l’anima è sotto stress.

A volte, quando si soffre, viene messa alla prova anche la fede in Dio.

Ecco una breve preghiera tratta dal The Catholic’s vade-mecum che chiede a Dio di avere forza durante la malattia, riponendo tutta la propria fiducia in Lui:

Signore Gesù Cristo, accolgo la malattia come proveniente dalla tua mano paterna. Conferma la mia anima con la forza che viene dall’alto, perché io possa sopportare con vera pazienza cristiana tutto il disagio, i dolori, le inquietudini e i problemi che comporta questa situazione; preservami da qualsiasi tentazione e recriminazione, e fa’ che in questo momento di afflizione possa non offenderti mai; fa’ che questa e tutte le altre prove terrene possano essere i mezzi per preparare la mia anima al passaggio all’eternità, affinché, purificato da tutti i miei peccati, possa credere in te, sperare in te, amarti al di sopra di tutto, e per i tuoi meriti infiniti essere infine ammesso nella compagnia dei beati in cielo, per lodarti nei secoli dei secoli. Amen.