Una buona azione per te e per il Bangladesh? Questa “amuchina” equosolidale!

La famosa “Amuchina” (in realtà un marchio commerciale) di prodotti a base di ipoclorito di sodio utili per distruggere batteri e funghi sulle superfici, compresa la pelle, è diventata quasi un bene di lusso. Molte farmacie ne vendono una versione fatta da loro altrettanto efficace, e con questa stessa filosofia viene prodotto «Scudo Gel Igienizzante», una alternativa equa e solidale.

«Questo prodotto è frutto di alcune considerazioni nate nei primi giorni dell’allarme Coronavirus – racconta Raffaele Zoni, di Equo & di più -. Lavorando nel mondo dei prodotti cosmetici e detergenti, abbiamo immediatamente pensato di elaborare un gel adatto a questa particolare situazione. Ovviamente non possiamo commercializzare prodotti farmaceutici; però siamo riusciti ad elaborare lo stesso un germicida basato su prodotti naturali, capaci cioè di aggredire “in natura” virus e batteri. Associati all’alcool, infatti, la ruta, il tea-tree, l’aloe, il limone e il pino silvestre, sono ottimi antisettici» (Mondo e Missione)

Perché equa e solidale?

«Come tutti i prodotti della nostra linea – spiega Raffaele Zoni – una quota degli utili della sua vendita, è destinata a finanziare un progetto in Bangladesh, presso la Fondazione Dalit, un ente che lavora nell’ambito socio sanitario a tutela dei “fuori casta”. I dalit sono i calpestati, gli ultimi tra gli ultimi, i senza diritti. Ebbene: in questi giorni ognuno di noi ha avuto più chiara la percezione del peso della discriminazione; questa volta tocca è toccato a noi italiani essere additati come un popolo da cui “stare distanti”. Chissà mai, allora, che anche in un gesto piccolo come’acquistare un gel igienizzante, da ora in poi ognuno non pensi solo al proprio bene, ma anche al valore positivo che questo gesto può avere anche su altre umanità discriminate».

Dove posso acquistarla?

Dal sito del Pontificio Istituto delle Missioni Estere (PIME) ad meno di 7 euro alla boccetta. Sbrigatevi che stanno finendo anche le loro scorte! QUI IL LINK