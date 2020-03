Quaresima in casa? Fate un tour online dei musei più importanti del mondo!

Metropolitan Museum, New York

Da New York a Roma, le città di tutto il mondo stanno chiudendo ristoranti, cinema e musei nel tentativo di controllare la pandemia di coronavirus. La buona notizia per molti di noi che sono isolati in casa è il fatto che tante istituzioni culturali stanno rispondendo a questa crisi senza precedenti mettendo a disposizione del mondo digitale le proprie collezioni. Ecco un elenco di siti che i cattolici possono visitare gratuitamente dal proprio divano.

Il Met ha aperto circa 375.000 immagini al pubblico nel 2017 come parte della sua Open Access Initiative. Gli spettatori cattolici apprezzeranno particolarmente la sua collezione di Madonne rinascimentali, dalle dettagliate opere di Crivelli al ritratto armonioso della Madonna con Bambino di Filippino Lippi. Non va persa neanche la straordinaria collezione di crocifissi dorati. Dalla delicatezza del Beato Angelico al pathos e al naturalismo di Lorenzetti, ci sono abbastanza opere d’arte da occupare un intero pomeriggio.

Galleria degli Uffizi, Firenze

La famosa Galleria degli Uffizi di Firenze, progettata da Giorgio Vasari su commissione di Cosimo de’ Medici nel 1560, ha aperto le sue porte ai visitatori online grazie alla collaborazione con Google Arts and Culture. Dal maestro medievale Giotto, con la sua Maestà di Ognissanti dorata, alla finezza della Madonna del Cardellino di Raffaello, passando per famosi classici come la Nascita di Venere di Botticelli o il Bacco di Caravaggio, i capolavori ospitati sono moltissimi. L’ottima user experience di questo catalogo digitale rende la visita ancor più piacevole.