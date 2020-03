PreghiamoInsieme: in tempi di Coronavirus, condividi nelle reti la speranza

C’è qualcosa che la quarantena per il coronavirus non potrà chiudere in casa: la condivisione tramite le reti sociali di gesti di amore e di speranza. È questo il senso di

Aleteia si unisce a Papa Francesco e ai media della Santa Sede (vaticannews.va) intorno all’hashtag #PreghiamoInsieme per viralizzare in rete immagini e testimonianze capaci di dare quella ispirazione di cui tanto abbiamo bisogno.

#PreghiamoInsieme può costituire per ognuno di noi una risposta all’invito del Papa a “vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità”.

Come unirsi a questa chiamata?

Condividi la tua testimonianza su Instagram, Facebook, Twitter, o per e-mail preghiamoinsieme@aleteia.org.

Potrai seguire alcuni dei messaggi già condivisi in rete in questa pagina #PreghiamoInsieme con Aleteia.

Può essere l’esempio di un medico, infermiere…, un commesso di supermercato, il sorriso di una persona anziana, l’infinita pazienza di un genitore, una preghiera o un momento di felicità malgrado la quarantena, un sacerdote che celebra la Santa Messa per i fedeli online.

Ecco alcuni dei messaggi già condivisi tramite #PreghiamoInsieme. Cosa aspetti per condividere il tuo?

#coronavirus La Chiesa: il 19 marzo alle 21 preghiamo tutti insieme per l'Italia https://t.co/LNJSSDFzzH #preghiamoinsieme — 𝐀𝐯𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 (@Avvenire_Nei) March 12, 2020

Continua a seguire questa rete del bene su #PreghiamoInsieme con Aleteia.