Come si sentono i contagiati di fronte agli scherzi sul coronavirus?

In psicologia si parla di “sensazione di controllo”, visto che è una cosa soggettiva che si forma nel pensiero individuale. Se ci pensiamo, in realtà nessuno ha il controllo assoluto di niente, e può sempre accadere qualcosa di inaspettato che cambia il nostro sistema di vita.

È sorprendente come qualcosa di piccolo come un virus, invisibile agli occhi, sia capace di provocare un cambiamento nella nostra vita a livello mondiale. Tutti i progetti, gli obiettivi e le speranze di milioni di persone si sono visti stravolti dalla mattina alla sera.

Tutto questo provoca un clima generalizzato di paura e incertezza, ma non possiamo dimenticare chi in questo momento sta soffrendo davvero: le persone che hanno contratto il coronavirus.

Come si sentono i contagiati di fronte alla quantità di immagini e scherzi che si stanno diffondendo in rete? Come influisce tutto questo sui familiari delle persone morte per questa malattia?

Sviluppare l’empatia in epoca di coronavirus

Molti studi hanno verificato l’importanza dello stato d’animo per affrontare una malattia con successo. Lo stato d’animo dei pazienti dipende essenzialmente da due fattori:

il loro atteggiamento davanti alla malattia

la risposta dell’ambiente di fronte alla loro situazione.

Ascoltare sui media che sempre più persone soffrono della sua stessa malattia non toglie al paziente il dolore che prova, né il senso di impotenza di fronte allo stop improvviso ai suoi progetti e alle sue speranze.

I pazienti hanno bisogno di sentirsi sostenuti emotivamente per affrontare meglio la loro malattia.

Il senso di colpa di fronte alla sensazione di essere un peso e un “appestato” per gli altri può aggravarsi per il fatto di coinvolgere i familiari, che devono prendere molte precauzioni a livello igienico, ecc..

Nel contesto familiare, li aiuta: