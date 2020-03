Come il cristianesimo è nato nelle case private

Se il cristianesimo è in genere associato a chiese grandi e bellissime in cui la liturgia viene celebrata in modo regolare, all’inizio la situazione è stata molto diversa.

Nei primi secoli i cristiani erano minoritari, e perseguitati quasi da tutti. Non avevano poi le risorse per erigere grandi chiese, e quindi custodivano la fede e si riunivano in case private.

La Catholic Encyclopedia afferma che “il fatto che i primi luoghi riservati all’adorazione cristiana fossero stanze in abitazioni private è ammesso senza riserve”.

Prove di questo si trovano anche nel Nuovo Testamento, soprattutto negli Atti degli Apostoli:

“Ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case”(Atti 2, 46).

Si crede che le lettere di San Paolo siano indirizzate a gruppi di cristiani che si incontravano nelle proprie case per l’adorazione:

“Le chiese dell’Asia vi salutano. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore” (1 Corinzi 16, 19).

Queste riunioni si svolgevano in genere in case grandi, ma comunque i partecipanti non potevano superare i 40-50. Ciò vuol dire che queste “chiese” erano piuttosto piccole, e i pastori locali si occupavano delle necessità di una manciata di famiglie.

Quando il cristianesimo non venne più perseguitato, però, la Chiesa ebbe bisogno di costruire edifici molto più grandi per ospitare tutti i fedeli. Le case private non furono più necessarie e la Messa poteva essere celebrata apertamente senza alcuna minaccia.

È interessante notare che non si tratta di un evento isolato, e ogni volta che il cristianesimo non ha potuto essere praticato in pubblico è passato alle case private, sopravvivendo a innumerevoli prove.

In ogni circostanza, Dio provvede a noi e ci sostiene, donandoci la forza per sopportare qualsiasi cosa.