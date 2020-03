5 modi per far pace con il corpo che Dio ci ha donato

Sentirsi insoddisfatti del proprio corpo sembra una sorta di prerequisito dell’età adulta nel mondo di oggi. Il 33% degli uomini e il 50-70% delle donne riferisce di non essere soddisfatto del proprio corpo. C’è però una via per guarire, insieme alla Chiesa e ai santi. In questo percorso, può essere di aiuto anche un nuovo libro intitolato Improving Your Body Image through Catholic Teaching, di John Acquaviva, PhD, professore di Scienze Motorie presso la Wingate University (North Carolina, Stati Uniti).

Quando Acquaviva ha istituito un corso universitario intitolato “Perdita di Peso, Acquisto di Peso e Immagine Corporea” presso la struttura in cui insegnava in precedenza, il Roanoke College, le lezioni “si sono affollate più rapidamente di qualsiasi altro corso”, e insegnando ha capito meglio il problema tragico e pervasivo dell’insicurezza relativa all’immagine corporea e come guarirla.

Il libro si concentra sul porre rimedio alle problematiche legate all’immagine del corpo con l’aiuto della Chiesa, e a questo scopo Acquaviva raccomanda questi modi in cui la nostra fede può aiutare a guarire la sofferenza derivante da un’immagine negativa del proprio corpo:

NOTA: Se state lottando con un disordine alimentare, dismorfia corporea o qualsiasi altro problema mentale, cercate un professionista della salute mentale perché vi aiuti.

1 Preghiera

La preghiera ci aiuta a conoscere il progetto di Dio per noi, e attraverso la preghiera Dio condivide con noi la sua pace. Un suggerimento è recitare questa preghiera quotidiana come parte della guarigione:

Signore, tu sai che non sempre amo il mio corpo, e a volte non mi piace perché non è perfetto. Tutte le preoccupazioni e le lamentele sul mio corpo stanno influendo sul modo in cui vedo e tratto gli altri, e mi impediscono di amarti come dovrei. Signore, aiutami ad accettare il modo in cui mi hai creato, e a concentrarmi sul servire gli altri, come vuoi che io faccia. Ti amo per il fatto di avermi dato un corpo che mi permette di fare tante cose buone, come abbracciare i miei amici e i miei familiari, giocare al mio sport preferito, dedicarmi all’hobby che mi piace e leggere un buon libro. Dio, ti chiedo di effondere su di me il tuo Santo Spirito, perché io possa apprezzare pienamente questo splendido dono che mi hai fatto: il mio corpo. Amen.

2 Confessione

Concentrandosi sulla Confessione come sacramento di guarigione e conversione, Acquaviva scrive che “la guarigione è quella di cui abbiamo bisogno, e in particolare la guarigione è essenziale quando lottiamo con la distorsione corporea”. Questo sacramento ci ripristina in modo potente e converte il nostro cuore all’amore.

3 Eucaristia

“Quale modo migliore del Corpo di Cristo per curare la nostra povera immagine corporea?”, scrive Acquaviva. Ricevere l’Eucaristia ci rende più simili a Cristo, portandoci la sua presenza e la sua pace.

4 Messa

A Messa adoriamo Dio con i nostri cinque sensi, celebrando la bontà del nostro corpo che fa sì che possiamo conoscere, amare e servire Dio. La liturgia è per noi un porto di pace e speranza.

5 Il libro Improving Your Body Image through Catholic Teaching

Questo libro è un’ottima risorsa per chiunque cerchi di migliorare nella fiducia di sé e di guarire il rapporto con il proprio corpo. La seconda metà soprattutto, con il suo manuale per la conversazione e la guarigione in struttura di gruppo, è diversa da quello che si può trovare in qualsiasi altro libro sul tema. Ogni cattolico che lotta per avere un’immagine corporea positiva farà tesoro di questo testo e lo leggerà più volte.

In un mondo in cui il messaggio popolare è il ritornello costante “Non sei abbastanza”, questo libro sposta l’equilibrio grazie al suo splendido messaggio per cui ogni corpo è opera buona di Dio e una creazione amata. Si può solo sperare che questo messaggio diventi più diffuso e interiorizzato. Nel frattempo, è una risorsa che rappresenta un vero e proprio dono per molti.