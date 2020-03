10 modi per aiutare gli anziani in epoca di coronavirus

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Con la maggior parte di noi che si è autoisolata o è costretta alla quarantena, gli anziani rischiano di soffrire molto, non solo per il coronavirus, ma anche per l’isolamento che li rende ancor più vulnerabli. Magari siete preoccupati per gli anziani della vostra famiglia e vi chiedete come aiutarli ad affrontare questo momento decisamente inaspettato in cui potrebbero sentirsi spaventati i impotenti.

Per aiutare i nostri anziani, che siano vicini a noi o meno, ecco alcuni suggerimenti utili che potrebbero rassicurarli un po’.