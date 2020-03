Ritrovare la comunità sui social: una famiglia franco-olandese recita il rosario su Instagram

Da quando su Instagram segue Kristin, americana mamma di sei figli che recita il rosario tutti i giorni in live con i suoi “abbonati”, Florence Givelet de Lespinay, madre di cinque figli espatriata nei Paesi Bassi, nutriva segretamente l’idea di comunità orante via social. Toccata dall’attuale crisi sanitaria (e tanto più intimamente in quanto Louis, il quarto figlio, è portatore di handicap e ha una salute molto fragile), ha concretato il suo progetto lanciando proprio ieri il primo rosario in diretta dal proprio account Instagram: extra.ordinary.mum.

Ad Aleteia ha dichiarato:

Mi sento chiamata a pregare, adesso, per me, per la mia famiglia, per gli altri, per quelli che amiamo e per quelli che non conosciamo. Passiamo attualmente molto tempo sui social network, propongo semplicemente di prenderci una quindicina di minuti al giorno per pregare tutti insieme, invece di bighellonare su Instagram.

Tutta la tribù viene dunque raccolta alle 8:30 ogni mattina per il rosario, prima di cominciare le lezioni domestiche alle 9. Ieri mattina il primo rosario in live ha avuto 120 visualizzazioni, ma l’ambizione di Florence è che altri raccolgano il testimone dell’iniziativa per pregare sui social a tutte le ore del giorno (e della notte).

