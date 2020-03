La dermatite atopica: cosa c’è da sapere

La gestione della dermatite atopica

La dermatite atopica (DA) o eczema atopico è una malattia la cui causa non è ancora ben conosciuta, ma è legata a molteplici fattori. È una malattia frequente che colpisce circa il 30% dei bambini. Si tratta di una malattia della pelle: non è quindi una vera e propria malattia allergica, ma, secondo ricerche recenti, può facilitare(cioè la produzione delle IgE, gli anticorpi dell’allergia), che porterà allanegli anni successivi (come ad esempio la rinite, la congiuntivite allergica o l’asma).con circa il 60% dei bambini a rischio di allergia in cui l’eruzione compare nel primo anno di vita e il 90% entro i 5 anni.

La dermatite atopica è una malattia di difficile gestione:

• per l’andamento cronico-recidivante delle lesioni;

• per la necessità di un’applicazione costante delle medicazioni;

• per il prurito intenso che interferisce con la vita quotidiana scolastica o lavorativa;

• per le conseguenze di tipo psicologico per il bambino e per la sua famiglia.

Un bambino con dermatite atopica spesso si vergogna perché gli altri bambini lo guardano e a volte lo prendono in giro. Inoltre i genitori hanno paura che si sviluppino altre manifestazioni atopiche come l’asma o la rinocongiuntivite allergica. L’eczema atopico ha dei risvolti importanti sulla qualità del sonno. I disturbi del sonno osservati nella dermatite atopica comprendono la difficoltà ad addormentarsi, i frequenti risvegli, la durata del sonno che è più breve e la sensazione di sonno inadeguato. Spesso la scarsa qualità del sonno si traduce in una compromissione dell’attività quotidiana.

Ospedale Bambin Gesù A scuola di salute, gennaio 2020

Dove si distribuiscono le lesioni della dermatite atopica?

1. Al volto risparmiando la zona intorno alla bocca

2. Sulle superfici delle braccia e delle gambe da cui sporgono i gomiti e le ginocchia (superfici estensorie) dei lattanti, talvolta mostrando diffusa essudazione e croste

3. Negli anni successivi, si sviluppa una distribuzione tipica della malattia: vengono colpite dall’eczema soprattutto le pieghe, tutta la cute diventa secca compromettendo la funzione di barriera protettiva della cute

