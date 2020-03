«Recitano l’Ave Maria in Kirundi, la loro lingua. E’ il loro pensiero per noi»

«Sono i bambini della missione del Vispe – spiega Francesco Caielli che per primo ha postato il video e che in Burundi è stato più volte – e questo è il loro pensiero per l’Italia, a cui sono molto legati. E’ un modo per farci sentire la loro vicinanza. Hanno anche scritto su dei pezzi di carta alcune lettere che, avvicinate, formano questo messaggio: “Coraggio Italia vi pensiamo”» ().

Il Burundi è una delle regioni africane più povere e questi bambini non hanno molto per sé e vivono anche grazie agli aiuti umanitari e al lavoro delle onlus e della cooperazione internazionale oltre ovviamente alla cura dei missionari, ma hanno dato un pezzo del loro cuore alla ricca Italia in questo momento di grande crisi. Un momento di preghiera e un pensiero per noi dagli ultimi della Terra.