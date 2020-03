Tre preghiere contemplative per portare pace al proprio cuore

Se in questo momento il vostro desiderio è pacificare il vostro cuore e avvicinarvi a Dio, questa guida vi aiuterà. Basata sulle tecniche del Mindfulness, riunisce orientamenti che vi aiuteranno nella vostra giornata.

PREPARAZIONE

Vestitevi in modo comodo e trovate un luogo calmo, prendete una candela e l’immagine di un santo a cui siete devoti o un crocifisso. Se volete, potete anche accendere dell’incenso oltre alla candela.

Sedetevi a terra a gambe incrociate e con i piedi opposti rispetto alle cosce, e mantenete una posizione eretta. Iniziate il processo di rilassamento con gli occhi chiusi, e cominciate a percepire il vostro respiro, facendo attenzione a come l’aria entra ed esce dalle narici.

MOMENTO DI CONTEMPLAZIONE

Concentratevi su quei movimenti, e quando sentite di essere rilassati, con la mente libera e senza pensieri, fate il segno della croce, recitate il Padre Nostro e ripetete uno dei salmi che riportiamo di seguito – scegliete in precedenza quello che più si addice al vostro stato d’animo, in base al fatto di desiderare purificazione o pace interiore o di voler esprimere riconoscenza.

Quando recitate il salmo, ricordatevi di farlo con il cuore aperto, ascoltatene le parole e valutate quando è forte il vostro desiderio di ottenere quello che chiedete a Dio.

Per la purificazione:

Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà;

nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti.

Lavami da tutte le mie iniquità

e purificami dal mio peccato;

poiché riconosco le mie colpe,

il mio peccato è sempre davanti a me.

Ho peccato contro te, contro te solo,

ho fatto ciò ch’è male agli occhi tuoi.

Perciò sei giusto quando parli,

e irreprensibile quando giudichi.

Ecco, io sono stato generato nell’iniquità,

mia madre mi ha concepito nel peccato.

Ma tu desideri che la verità risieda nell’intimo:

insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore.

Purificami con issopo, e sarò puro;

lavami, e sarò più bianco della neve.

Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia,

ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate.

Distogli lo sguardo dai miei peccati,

e cancella tutte le mie colpe.

O Dio, crea in me un cuore puro

e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.

Non respingermi dalla tua presenza

e non togliermi il tuo santo Spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza

e uno spirito volenteroso mi sostenga.

Insegnerò le tue vie ai colpevoli,

e i peccatori si convertiranno a te.

Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza,

e la mia lingua celebrerà la tua giustizia.

Signore, apri tu le mie labbra,

e la mia bocca proclamerà la tua lode.

Tu infatti non desideri sacrifici,

altrimenti li offrirei,

né gradisci olocausto.

Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto;

tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato.

Fa’ del bene a Sion, nella tua grazia;

edifica le mura di Gerusalemme.

Allora gradirai sacrifici di giustizia,

olocausti e vittime arse per intero;

allora si offriranno tori sul tuo altare.

(Salmo 51, 1-19)