Preghiera dello Scudo del Sacro Cuore contro pandemie ed epidemie

Dice la tradizione che la preghiera dello Scudo del Sacro Cuore di Gesù ha liberato tutta la città di Marsiglia (Francia) da un’epidemia.

L’origine della devozione

A Santa Margherita Maria Alacoque venne rivelato un desiderio di Gesù: che venissero confezionati scudi con l’immagine del suo Sacro Cuore, perché tutti coloro che gli avessero offerto un omaggio, lo avessero collocato in casa o portato con sé ricevessero protezione.

L’autorizzazione a questa pratica, inizialmente, venne concessa solo ai conventi della Visitazione; in seguito venne diffusa dalla venerabile Anna Maddalena Rémuzat.

A questa religiosa, anche lei dell’Ordine della Visitazione, morta in odore di santità, Nostro Signore fece sapere che danno avrebbe provocato una grave epidemia nella città francese di Marsiglia nel 1720, e l’aiuto che i marsigliesi avrebbero ricevuto dalla devozione al suo Sacro Cuore.

Con l’aiuto delle sue consorelle, la santa confezionò migliaia di Scudi del Sacro Cuore, e li distribuì in tutta la città in cui si era sviluppata la pestilenza. La storia indica che poco dopo l’epidemia cessò come per miracolo. Non contagiò molti di coloro che portavano lo Scudo, e le persone contagiate trassero un enorme aiuto da questa devozione.

In altre località accaddero fatti analoghi. Da allora, il costume si estese in altre città e in altri Paesi.

Anni dopo, venuto a conoscenza di questa devozione, Papa Pio IX concesse una benedizione speciale a tutti gli scudi elaborati in base al modello della devozione.

Preghiera allo Scudo del Sacro Cuore di Gesù

Altolà! Fermati, demonio; fermati, qualsiasi malvagità, ogni pericolo, ogni disastro. Si fermino tutti gli assalti, tutte le pallottole dei banditi, tutte le tentazioni. Si fermi ogni nemico, ogni malattia, si fermino le nostre passioni disordinate, perché il Sacro Cuore di Gesù è con me!

Altolà! Il cuore di Gesù è con me. Venga il tuo Regno (3 volte).

Con informazioni di Alexandre Oliveira, missionario di Canção Nova