Covid-19: prete celebra con tutti i parrocchiani (cioè quasi)

Stando in piedi davanti all’altare e vedendo i banchi vuoti, sento una tristezza che stride col divin sacrificio che celebro. Essa entra in conflitto con la speranza che annuncio, con la gioia di Pasqua che attendo. Sono convinto che siamo tutti uniti in comunione di fede, ma quando guardo l’interno della mia chiesa, dove sono abituato a trovarvi, i miei occhi trovano il vuoto. Allora avrei una proposta da farvi: mandatemi dei selfie, io li stamperò e li attaccherò ai banchi, così mi sentirò meno solo. Certo, metterò le foto dei bambini ai primi banchi, i chierichetti vicino all’altare e gli adulti tutt’intorno…