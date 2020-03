Chiedete l’aiuto di San Patrizio per ricevere illuminazione spirituale

Seè noto per aver portato il cristianesimo inprima ancora di diventare sacerdote o vescovo, ha lottato per credere in Dio.

Per provvidenza divina venne portato come schiavo in Irlanda, e quando gli fu affidato l’incarico di pastore riusciva anche a pregare silenziosamente Dio. A poco a poco approfondì la sua conoscenza e il suo amore per Dio, e alla fine ne venne infiammato.

San Patrizio era un “cercatore”, che trovò la pace spirituale nelle mani del Signore.

Ecco una preghiera a San Patrizio tratta dal Loretto Manual, che chiede aiuto per ottenere la grazia della conversione. Se la vostra vita spirituale è un po’ errante, rivolgetevi a San Patrizio e cercate il suo aiuto celeste:

O glorioso San Patrizio, apostolo dell’Irlanda, che hai lasciato padre e madre e tutti i beni terreni per far uscire i nostri antenati dalla valle del peccato e dalle ombre della morte e portarli alla luce ammirevole di Gesù Cristo, intercedi presso il nostro Divino Signore e Maestro, che è venuto a cercare la pecorella smarrita, perché possiamo ottenere la grazia della conversione – perché possiamo ricevere il perdono per i nostri peccati passati, che siamo a qui a riconoscere davanti a Lui, e promettere di confessarci con la giusta disposizione ai ministri che ha nominato, per non offenderlo mai più, compiendo la sua volontà in tutto, per il resto della nostra vita, per i meriti del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.