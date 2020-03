3 preghiere di guarigione per spezzare malefici e malattie

Sono giorni difficili per tutta Italia. Molti di noi si stanno affidando anche alla preghiera, per allontanare le conseguenze funeste che si sta portando dietro la pandemia.

Ci sono delle preghiere dette di guarigione, in particolare, in cui si chiede a Dio, alla Madonna, a san Michele Arcangelo, agli angeli e ai santi di venire liberati dagli influssi malefici di Satana, che possono recitare sacerdoti e fedeli.

Nel libro Come si fa la preghiera di liberazione (edizioni Segno) a cura di Don Marcello Stanzione, se ne trovano alcune delle più conosciute.

Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, SS. Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli e santi del paradiso, scendete su di me: fondimi, Signore, plasmami, riempimi di te, usami.

Cacciate via da me tutte le forze del male, annientatele e distruggetele, perché io possa stare bene e operare il bene. Cacciate via da me i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio; l’infestazione diabolica, la possessione diabolica, l’ossessione diabolica; tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia; la malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Distruggete nell’inferno tutti questi mali, perché non abbiano più a toccare né me né nessun’altra creatura al mondo.

Ordino e comando: con la forza di Dio onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine Immacolata: a tutti gli spiriti immondi e a tutte le presenze che mi molestano, di lasciarmi immediatamente, di lasciarmi definitivamente e di andare nell’inferno eterno, incatenati da s. Michele arcangelo, da s. Gabriele, da s. Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata.

Amen.