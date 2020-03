Trovare la fede: gli ex voto offerti per la guarigione dalle malattie

Una serie che analizza le arti visive per trovare i segni della Chiesa universale in luoghi a volte inaspettati.

Gli ex voto potrebbero tornare di moda con il peggioramento della crisi sanitaria globale. In passato, queste rappresentazioni venivano prodotte in grandi quantità. Queste due immagini, probabilmente della Spagna settecentesca o ottocentensa, sono insolite essendo realizzate su ceramica. Una mostra il ringraziamento nei confronti della Vergine Maria per la guarigione dal morso di un cane apparentemente selvatico, l’altra riguarda la sconfitta della malattia mentale bandendo una serie di demoni.

Photo by Lucien de Guise , courtesy of the Science Museum, London

Lucien de Guise è su Instagram @crossxcultural. Cattolico, scrittore, editore, curatore ed ex direttore di musei, vuole gettare ponti attraverso l’arte.