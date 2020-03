5 passi per salvare il vostro matrimonio

Cosa si può fare se il proprio matrimonio sta attraversando dei problemi – grandi problemi?

A molti verrà in mente un film che hanno visto su Netflix, Marriage Story (che si dovrebbe invece chiamare Divorce Story). Come ho scritto in un articolo di vari anni fa ritirato fuori di recente, nessuno è immune ai problemi matrimoniali – né le coppie di sposi novelli, né i fedeli o chi non ha fede.

E allora, da persona attiva nella preparazione matrimoniale, ho pensato di offrire qualche suggerimento su cosa fare se state vivendo un periodo di crisi.

1: La prima cosa da fare se si hanno problemi matrimoniali è cercare aiuto

Nel film, le sessioni di consulenza dei personaggi di Adam Driver e Scarlet Johansson non funzionano. Nella vita reale, le statistiche suggeriscono che la consulenza aumenta le possibilità di un miglioramento per la coppia sposata.

Le sessioni di consulenza tradizionali non sono però l’unico aiuto disponibile. Quando mia moglie ed io eravamo editori della rivista Faith & Family, abbiamo deciso di includere in ogni numero la storia di una coppia il cui rapporto era peggiorato fino ad arrivare sull’orlo del divorzio, ma poi era riuscita a rimettersi in carreggiata. Spesso abbiamo verificato che una svolta per il miglioramento dei matrimoni in crisi avveniva grazie a un apostolato cattolico: Retrouvaille.

Il sistema di ritiri del gruppo ha aiutato innumerevoli coppie a comunicare per risolvere le loro problematiche.

2: Pregate con il vostro coniuge

La preghiera non può mai essere l’unica risposta a un problema, ma dovrebbe sempre far parte della risposta stessa.

Al nostro matrimonio ci è stato detto di pregare ogni sera come coppia, e questo ci ha aiutati immensamente nei primi anni della nostra unione matrimoniale. Poi, però, con l’arrivo dei figli, la preghiera di coppia è diventata il Rosario di famiglia, e abbiamo perso quel contatto serale l’uno con l’altra e con Dio.

Solo di recente mia moglie ed io abbiamo ricominciato a pregare insieme come coppia, solo noi due, e questo ha già fatto una grande differenza. Pensavamo che sarebbe stato strano, ma recitare la Preghiera Serale dal Magnificat o da un’app ci ha aiutati a ristabilirci come coppia che guarda nella stessa direzione – Dio.

3: Siate i primi ad amare

Ogni volta che sento gli amici lamentarsi del fatto che il coniuge non li tratta bene – sempre arrabbiato, ignorandone le necessità, non mostrando mai gratitudine o apprezzamento –, do sempre lo stesso consiglio: “Amate voi per primi”.

Lo so perché l’ho sperimentato. Quando mi sento trascurato a casa, cerco di amare di più. Compio un atto d’amore in un linguaggio d’amore diverso ogni giorno: porto fiori il lunedì, offro un massaggio alla schiena il martedì, aggiusto qualcosa il mercoledì, mi prendo del tempo solo per noi due il giovedì e faccio un complimento per qualcosa che non avevo notato il venerdì.

Quando stabilisco degli atti d’amore da compiere mi rendo conto di una cosa: noto di non essere stato l’unico ad essere trascurato. Sono anche stato un cattivo coniuge. E al riguardo…