10 abitudini per la Quaresima che durano tutta la vita

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

La Quaresima è l’opportunità perfetta per creare nuove abitudini, e allora perché non approfittare di questo periodo per inserire nella propria vita quotidiana più abitudini spirituali che durino anche nei mesi o negli anni a venire? Se cercare qualche idea che vi ispiri, scorrete la galleria fotografica per trovare qualche suggerimento.