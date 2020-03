Un esercizio di respirazione che dona pace all’anima

Quando siamo stressati e ci sentiamo particolarmente ansiosi, molti sostengono che il modo migliore per calmarsi sia respirare lentamente. Ci entra più aria nei polmoni, e il nostro corpo inizia a rilasciare un po’ della tensione che stiamo sperimentando.

Un modo per farlo è usare un’antica tecnica di respirazione promossa da vari autori spirituali, e consiste nel recitare la “Preghiera di Gesù”, una breve frase che usa parole del Nuovo Testamento.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica loda questa preghiera, e incoraggia i cristiani a usarla:

“Questa invocazione di fede estremamente semplice è stata sviluppata, nella tradizione della preghiera, sotto varie forme in Oriente e in Occidente. La formula zione più abituale, trasmessa dai monaci del Sinai, di Siria e dell’Athos, è l’invocazione: ‘Gesù, Cristo, Figlio di Dio, Signore, abbi pietà di noi, peccatori!’ Essa coniuga l’inno cristologico di Filippesi 2, 6-11 con l’invocazione del pubblicano e dei mendicanti della luce. Mediante essa il cuore entra in sintonia con la miseria degli uomini e con la misericordia del loro Salvatore” (CCC 2667).

Molti hanno consigliato di recitare questa preghiera concentrandosi sul respiro, pronunciandone le parole lentamente mentre si inspira e si espira.

Ci sono varie versioni della preghiera, tutte accettabili:

Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me!

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore.

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di noi peccatori.

Signore Gesù, abbi pietà!

Se volete calmare sia il corpo che l’anima, provate a recitare la Preghiera di Gesù mentre rallentate il respiro, e permettete a Dio di far trovare la pace al vostro cuore.