Il vescovo di Milano sale sul Duomo, e chiede l’intercessione della Madonnina (VIDEO)

Una preghiera speciale di intercessione alla Madonnina per i milanesi e tutta la Diocesi ambrosiana: l’ha fatta l’arcivescovo di Milano Mario Delpini che si è recato privatamente sulle terrazze del Duomo e qui ha rivolto alla Madonnina, simbolo della città, una speciale preghiera di intercessione.

Un gesto forte per ”proteggere” Milano e coloro che soffrono, e rivolgere un’invocazione alla Madonnina “in questi giorni tribolati”, segnati dalla pandemia di Coronavirus (Il Giorno, 11 marzo).

Ieri pomeriggio, 11 marzo, Delpini è salito sulle terrazze del Duomo per rivolgere l’invocazione alla statua della Madonnina, che sormonta la guglia maggiore della Cattedrale, a oltre 70 metri di altezza.

“O mia bela Madunina che te dominet Milan” recita la ‘preghiera’ del monsignore, ripetuta in più lingue, “conforta con la tua presenza coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case”; “sostieni nella fatica i tuoi figli impegnati nella cura dei malati, dona loro forza pazienza bontà, salute e pace”; Nelle ore della solitudine “infondi sapienza nelle decisioni», nessuno si senta straniero e abbandonato” (Agi, 11 marzo).

