I 5 figli con la sindrome di Down che hanno dato alla madre la forza per vincere il cancro

È molto frequente che le sfide dell’educare un figlio affetto dalla sindrome di Down terrorizzino i genitori, e molti in questa situazione scelgono l’aborto anziché la vita. Questa paura nasce in genere dall’ignoranza, perché molte famiglie a cui viene annunciata la nascita di bambini Down non hanno mai conosciuto da vicino nessuno affetto da questa sindrome – né lo conosceranno, almeno nei Paesi in cui è legalizzata l’eliminazione eugenetica dei bambini attraverso l’aborto. È un circolo vizioso.

La storia di Leah Spring e di suo marito Dean Ellingson, però, è diversa.

Leah ha dato alla luce una bambina con la sindrome di Down, e dopo aver capito che aveva “un angelo” in casa ha deciso insieme al marito di adottare altri quattro bambini, tutti con un cromosoma in più. E sono stati questi figli a darle la forza per lottare contro un tumore al seno e superarlo.

Ecco come scorre la vita di questa famiglia:

In quella casa gialla in cima a una collina di Eagan, Leah taglia il pane mentre i figli preparano dei biglietti per la Festa della Mamma.

“Scrivi così: ‘Mamma, ti voglio tanto bene’, dice Angela, di 18 anni, ad Axel, di 14. E: ‘Mamma,mi piaci’. ‘Sei la mia mamma preferita’. ‘Sei quella che sistema meglio’ Scrivi: ‘Miglior cuoca’. E ‘Miglior regina del mondo’”.

Quando la migliore regina del mondo è pronta per servire la cena, il suo assistente Dean Ellingson, noto anche come ‘papà’, chiama Abel, di 12 anni, e Audrey e Asher, di 10.

C’è chi guarda questa famiglia e vede cinque bambini con la sindrome di Down.

Leah no.

“Io vedo solo bambini”.

Jean Pieri | Jean Pieri

