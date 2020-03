Coronavirus, la preghiera dei concorrenti del Grande Fratello VIP per vittime e ammalati

Gli dimostriamo che siamo loro vicini con un altro Pater, Ave e Gloria. Dai! (…) Bene, cerchiamo così di compattarci, tutti uniti, per dimostrare che siamo qui anche pensando a quelli che soffrono al di fuori dei nostri giochi. L’ultimo Pater, Ave e Gloria. Dai!

Fabio Testi in accappatoio bianco conducenel giardino della casa dele i compagni di reality lo seguono senza battere ciglio con grande trasporto. Una scena sorprendente ed insolita:i concorrenti smettono di litigare e insultarsi e recitano insieme il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre per la salute delle persone che hanno contratto il, per trasmettere vicinanza a tutto ile “per quelli che soffrono indipendentemente da questa cosa qui”, commenta l’attore incoraggiando il gruppo.

Il video che vi alleghiamo è stato registrato e postato su Facebook da Emanuela Pongiluppi Eleuteri che ringraziamo vivamente per aver concesso a noi tutti di ricrederci, di toglierci la puzza sotto il naso, per confermarci come anche nelle situazioni più incredibili il Signore agisca, la sua Grazia si manifesti, semplice e potente, riconducendo tutti, pure i famosi (o quasi) alla realtà più profonda: quella di fragili creature.

Un minuto di televisione davvero inaspettato, di comunione profonda, surreale ma bello per dirla come Hugh Grant a Julia Roberts in Notting Hill. “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” dice Gesù. Da personaggi si mostrano persone, figli, che non hanno dimenticato le preghiere, le conoscono a memoria e non si vergognano di pronunciarle come gliele hanno insegnate i genitori e i nonni. Proprio come fa Fabio Testi, memore del fatto che la sua generazione recitava “Figliolo” e non “Figlio” nel Gloria al Padre, ed era più abituata al “Così sia” piuttosto che all'”Amen”.

L’attore, il più anziano del gruppo, si assume con grande spontaneità e senso di responsabilità il compito di guidare e rassicurare i suoi compagni, conducendoli fuori dal terreno dell’imbarazzo di chi non è abituato a mostrare la propria religiosità, profonda o superficiale che sia.

Non sappiamo come finirà questa edizione del GF Vip, dato che l’attuale emergenza epidemiologica sta sconvolgendo tutto quanto è intorno a noi, e per cui probabilmente ci ritroveremo a dover datare i tempi moderni in “prima e dopo” il Coronavirus. Ma qualunque sia l’esito televisivo di questo reality, la preghiera di oggi ha introdotto prepotentemente nel format l’inquilino che mai era previsto vi fosse neppure nominato, se non forse per dileggiarlo, l’unico e autentico “Grande Fratello” di tutti: Gesù Cristo.