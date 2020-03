Tutti gli ebook, audiolibri, riviste e fumetti gratuiti per bambini e adolescenti

Era ora che tornassimo a fare un po’ i genitori a tempo pieno, lo ammetto.a forza di delegare alla scuola, alla palestra, al corso html, di inglese e gaelico. Adesso tocca a noi. Non è facile, soprattutto se il lavoro continua a impegnare il nostro tempo anche da casa e nel frattempo “mamma non funziona la piattaforma e-learning della scuola”, “mamma non ho capito questo compito” e, se come me, avete una under five sotto lo stesso tetto che ogni giorno allestisce l’imperdibile spettacolo di danza sulle note di Frozen. Abiti di lenzuola improvvisati e tutto esaurito: al quarto giorno, anche la mamma.

Insomma, non è facile sia perché il mondo dei grandi (almeno di alcuni…) non si ferma neanche per la quarantena, purtroppo. Il web è un grande aiuto: tutorial, video, attività creative, ma non troppo (che senza la supervisione costante rischiamo di mandare a fuoco la casa) e soprattutto, i miei preferiti, i libri. Ecco alcune risorse editoriali utili con cui potrete intrattenere i vostri figli dai due ai diciotto anni (o anche di più), assolutamente gratuite (…almeno fino a fine quarantena!).

Da 2 ai 5 anni

Un archivio delle più belle storie classiche è disponibile per essere consultato qui, ma se Biancaneve, Cappuccetto Rosso e compagnia li avete letti così tanto da impararli a memoria, ecco una raccolta di favole non classiche scritte da Caterina Falchi, con dolci illustrazioni curate da Anastasia Fogal: stampate e leggete!

Altri racconti sempre gratuiti e spesso con versione audio oltre al PDF potete scaricarli sul sito La bottega delle favole.

Molto utili e interessanti (soprattutto alla decima volta che chiedono di rileggere la stessa storia!) anche alcuni audiolibri che trovate sul sito “La casa delle storie”.

Se invece volete regalare loro un momento speciale, da aspettare con ansia, ci sono i servizi messi a disposizione da alcune associazioni di lettura favole e racconti…al telefono! In alcuni casi c’è da prenotare, come per l’iniziativa della Onlus Damatrà di Udine (potete chiamare da tutta Italia al numero 3474492414, risponde Damatrà, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00), in altri basta telefonare negli orari stabiliti, come specificato da L’arcolaio in questo post FB che spiega l’iniziativa:

Da 6 a 13 anni

Per chi ha a casa degli irriducibili delle “cose da fare” oltre che da leggere, segnaliamo dei simpatici libri scaricabili su favole e numeri con diverse attività di art& craft e non solo (…sempre che i compiti e le attività scolastiche in streaming non bastino a tenere le loro piccole menti impegnate!). Segnaliamo anche l’iniziativa della casa editrice Gulliver che ha messo a disposizione per questo periodo le risorse didattiche per infanzia e primaria.

Vi avevamo già segnalato la piattaforma con storie, racconti e annessi laboratori di Lezioni sul Sofà, attivata da alcuni scrittori di libri per bambini proprio per sconfiggere la noia con la lettura in tempo di isolamento da Coronavirus. Provatela!

Se già hanno esaurito il tempo concesso ai cartoni animati, potrebbe essere una buona alternativa quella di riscoprire il fascino dei fumetti: ReNoir Comics ha messo a disposizione alcuni dei suo fumetti tra cui Fantazoo1.

Ricordiamo anche che Mondadori permette di sottoscrivere gratuitamente l’abbonamento a molte riviste tra cui Focus Junior.

Da 14 a 18 anni…e oltre!

Tantissimi grandi classici (ok, la Costituzione della Repubblica Italiana o la Storia della Letteratura Italiana magari risultano un po’ pesantelli!) potete scaricarli gratuitamente sul sito Liberliber. Anche Amazon ha una vasta selezione di ebook disponibili in formato Kindle senza alcun costo a questo link. Se invece i vostri figli non amano i classici che ricordano loro troppo la scuola, in questo angolo virtuale del Mondadori Store troverete tanti titoli moderni e contemporanei. Consigliamo in questo caso la supervisione dei genitori nella scelta, dato che la proposta è vastissima e spazia in tutti gli ambiti (dal rosa, al triller, ai gialli, alle commedie sentimentali) e quindi non tutti i volumi sono adatti a tutte le età.