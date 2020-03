«Carissimi bambini, proviamo ad avere fede come un granellino di senape?»

Di Don Pierre Laurent Cabantous (Parrocchia Concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia)

Carissimi amici,

mi mancate tanto!

E’ per questa ragione che ho pensato di scrivervi: per dirvi che in questi giorni difficili sono vicino a voi e alle vostre famiglie con la preghiera e per condividere con voi alcune riflessioni.

Questo virus ha messo in evidenza una grande verità: l’uomo è fragile. Ma rendersi conto di questo mette in risalto anche un’altra verità: tutto è dono.

Sì, tutto è dono: la vita, la salute, la famiglia, gli amici, la scuola, la natura, ecc…, ma il dono più grande è la fede. Sì, la fede. Infatti, voglio ricordarvi questo episodio del Vangelo e le parole di Gesù:

Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e spesso anche nell’acqua; l’ho già portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui». E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito.

Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?». Ed egli rispose: «Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. (Mt 17, 14-20).

Dobbiamo proprio chiedere a Gesù di far crescere la nostra fede, almeno pari ad un granellino di senape, che è un seme piccolissimo.

Allora ho una proposta da farvi: invece di diventare invorniti e rimbambiti per il troppo tempo davanti alla TV e/o al computer, diamoci un “appuntamento” spirituale, insieme alle vostre catechiste: ogni giorno, a mezzogiorno, diciamo insieme un “Padre Nostro”, una “Ave Maria” e la preghiera all’ “Angelo custode”. Sarà un modo per essere uniti e per chiedere al Signore, con fede, di affrontare con coraggio questa prova e che questo virus sia sconfitto al più presto.

Inoltre, vi chiedo in questi giorni di “vacanza forzata” di non scordarvi della Preghiera del mattino e della sera (sono preghiere con parole bellissime).

Con l’aiuto delle catechiste, mi permetterò, le prossime Domeniche, di far giungere a voi e alle vostre famiglie le letture e il Vangelo del giorno con un breve commento.

Chiediamo la grazia di poter celebrare – con grande gioia – gli appuntamenti che ci attendono a Maggio: la 1a S.Comunione e la Santa Cresima!

Vi abbraccio uno ad uno e termino con questo messaggio del Papa:

Stasera prima di addormentarvi pensate a quando torneremo in strada.

A quando ci abbracceremo di nuovo, a quando fare la spesa tutti insieme ci sembrerà una festa.

Pensiamo a quando torneranno i caffè al bar, le chiacchiere, le foto stretti uno all’altro.

Pensiamo a quando sarà tutto un ricordo ma la normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo.

Ameremo tutto quello che fino ad oggi ci è sembrato futile. Ogni secondo sarà prezioso.

Le nuotate al mare, il sole fino a tardi, i tramonti, i brindisi, le risate.

Torneremo a ridere insieme. Forza e coraggio. Ci vediamo presto!

Vi voglio bene!