Stati Uniti: parroco salva il Santissimo da una chiesa colpita da un tornado

Questo mese è iniziato all’insegna della distruzione per migliaia di persone di Nashville, la capitale dello Stato del Tennessee (Stati Uniti). Nella notte tra il 2 e il 3 marzo, la zona è stata duramente colpita da un tornado, e tra i tanti edifici danneggiati c’è anche la chiesa dell’Assunzione, nel quartiere di Germantown.

Più che sulle perdite materiali, l’attenzione dei fedeli si è concentrata sull’assistenza alle famiglie colpite, soprattutto quelle che hanno perso dei parenti, visto che il disastro naturale ha provocato 25 vittime. Allo stesso modo, si voleva preservare il Santissimo Sacramento, cosa resa possibile dall’impegno di padre Bede Price. Il coraggioso parroco è riuscito a togliere il Santissimo Sacramento dal tabernacolo in sicurezza e senza riportare ferite.

La diocesi di Nashville ha diffuso una nota ufficiale:

“I nostri cuori si volgono innanzitutto al riposo eterno delle anime defunte: trovino la pace nell’infinita misericordia di Dio, e le loro famiglie e gli amici trovino conforto nel Suo amore infinito. Preghiamo anche per i soccorritori e per chi si è affrettato a offrire aiuto e ad avviare il processo di recupero, come per tutte le persone colpite dalla tormenta”.