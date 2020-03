Papa Francesco cita Madre Teresa: nel suo cuore lo Spirito Santo ha fatto chiasso

«L’essenziale dell’organizzazione della Chiesa sono i sacramenti e come Gesù li ha dati: il battesimo, che ti fa andare avanti; l’eucaristia, che fa la Chiesa; poi, l’ordine, che fa il sacerdozio e il popolo sacerdotale anche ha un sacerdozio ministeriale: questo è il modo di organizzare la Chiesa. Altri modi di organizzazione non sono ecclesiali. Sarebbero ecclesiastiche, ma non ecclesiali».

Lo afferma Papa Francesco nella quarta puntata del programma ‘Io credo’ andata in onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) lunedì 9 marzo. Il programma è condotto da don Marco Pozza.

Papa Francesco ospite di Don Marco Pozza a "Padre Nostro"

La “vergine prostituta”

Papa Francesco parla anche di santità e peccato nella Chiesa: «I primi Padri della Chiesa la chiamavano ‘la casta meretrix’, cioè la vergine prostituta, una vergine peccatrice. Ma come convivono queste cose? ‘La casta meretrix’: santa in se stessa ma madre dei peccatori. Quando vediamo, per esempio, uomini di Chiesa, tra virgolette, come i giornalisti dicono ‘ma un uomo di Chiesa ha fatto questo’, che vivono nella mondanità e anche una mondanità [fatta di ndr] lusso…ma questa è la Chiesa? No, questi sono i peccati della Chiesa».

“Comincia a fare chiasso”

Il Pontefice a Tv2000 spiega infine come sceglie i Paesi in cui andare e come si muove e agisce lo Spirito Santo: «Lo Spirito ti fa capire che quello è il posto. Ma come te lo fa capire? Va prima e incomincia a fare chiasso, a fare rumore lì. E tu ti accorgi che lo Spirito sta lavorando lì».

Lo Spirito Santo e Madre Teresa

Quando Madre Teresa «ha sentito che il Signore la voleva sulla strada«, andava a prendere «la gente tre ore prima di morire, perché almeno morissero in pace, senza battezzarli – perché mai ha violentato una coscienza – ‘Ma questo è uno scandalo! Ma questa suora perché non va a insegnare? Perché non va in un ospedale? Lasciasse morire quella gente. Ma sono i poveri. Bè, sì, moriranno così’, e lei ha detto: ‘Questo no”. E tu vedi che questo incomincia a muoversi e tocca una coscienza e un’altra e questo cresce … ma è lo Spirito che lavora, lì».

E Madre Teresa, prosegue il Papa, «dal tabernacolo alla strada, dalla strada al tabernacolo, oggi è Santa e la sua eredità è grande. Ma ha incominciato a lavorare così, perché lo Spirito l’ha portata; questo accade quando si vedono i segnali dello Spirito».

© DR "Cuando un pobre muere de hambre, no ha sucedido porque a Dios no le importe el o ella. Sucede porque ni tu ni yo hemos dado a esa persona lo que necesitaba."

Gli indigeni della Thailandia

Francesco dice di aver avuto «un’esperienza bellissima di fede. Bellissima. M’ha detto un monsignore che lavora in Curia che aveva conosciuto un sacerdote francese, quando lui studiava a Parigi, che era del Pime e lavorava nel Nordest della Thailandia, vicino al Myanmar, con gli indigeni del Nord della Thailandia, che era con otto rappresentanti di quella comunità: cristiani nuovi, e che sarebbe stato bello che io li ricevessi».

“Io sono andato missionario lì”

Francesco li ha ricevuti! «Erano sei uomini e due donne, tutti giovani, sposati con figli – 24, 25 anni – abitano in piccoli villaggi senza acqua, prendono l’acqua naturale dei pozzi, senza luce. E il padre mi spiegava che questi, i primi, li aveva battezzati lui e loro erano catechisti adesso, e lui ha battezzato i loro figli – ognuno aveva due o tre figli. Ho detto: ‘Ma come mai questi sono passati dal niente alla fede?’, e il padre: ‘Non so. Io sono andato missionario lì e questo è il frutto’. Dopo 30 anni. Alla fine – abbiamo parlato un po’ con loro, il padre traduceva – ho detto: ‘Preghiamo insieme la Madonna’».

A quel punto, «si sono inginocchiati – io non gli avevo detto di inginocchiarsi – con una pietà e guardando la Madonna hanno pregato. Questa – chiosa il Papa – è la Chiesa viva. Ma questo padre, chi lo ha inviato? Lo Spirito Santo».