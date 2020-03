Don Fabio Rosini: impara ad amare la parte più “racchia” di tua moglie!

Benedetti gli stati di Whatsapp che ti fannoMentre domenica preparavo il pranzo ho visualizzato quasi in maniera automatica egli stati dei miei numeri in rubrica. Foto, frasi, meme simpaticissimi sulla festa della donna e meme smielati al cubo, sfoghi di contatti preoccupati – come tutti – per il Coronavirus, e poi un link della mia amica Francesca Centofanti

Nell’anteprima: “Don Fabio Rosini…” ho cliccato subito, senza nemmeno finire di leggere.

Mio marito stava finalmente (lo sentite il tono polemico?) andando a buttare i cartoni che si erano accumulati in balcone tipo strati di torta millefoglie floscia del giorno dopo. Chiude la porta mentre il video si carica e parte. Resto sola.

La vociona sorniona con accento romanesco di don Fabio mi raggiunge mentre il vapore del sugo mi annebbia gli occhiali e mi fa quasi tossire.

Giacobbe è l’uomo che sa quanto è drammatico non avere la luce elettrica. Perché il giorno del matrimonio fa il rito con Rachele ma poi nella stanza nuziale il padre non introduce Rachele ma Lia.

E poi:

La mattina sorge il sole (…) si volta ed ecco: era quella racchia. Che è un po’ la storia del matrimonio, lo dico sempre nei corsi pre-matrimoniali: è sempre così. Il giorno prima del matrimonio ti sembra di sposare Rachele, il giorno dopo scopri che è Lia.

Fin qui sorrido, ridacchio…

Giacobbe scoprirà che per amare Rachele deve amare Lia, pure questo dico nei corsi pre-matrimoniali. Per amare la Rachele che c’è nella tua sposa impara ad amare la Lia che c’è nella tua sposa. Impara ad amare quell’altra parte e allora saprai amare veramente Rachele e scoprirai che Lia è più feconda di Rachele, ti darà tante soddisfazioni, e ti sarà molto più sposa di quanto tu pensi. C’è vita nella parte racchia di tua moglie… o di tuo marito.

A questo punto quasi mi commuovo perché è un periodo che mi sento davvero racchia nei confronti di mio marito, non tanto nell’aspetto ma nell’atteggiamento. Sto sempre a recriminare, a rispondere male, a lamentarmi, pronta a rinfacciare errori ad ogni occasione o a sottolineare mancanze.

Eppure c’è vita, come dice don Fabio, anche quando mi trasformo in Lia, c’è vita e pure in abbondanza quando mio marito mi appare solo un bruttone antipatico e asociale. Spero tanto che a furia di litigare impareremo ad amarci così, nella verità, a scoprirci ancora più sposi.