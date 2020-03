7 pensieri di Thomas Merton su come trovare l’amore

Ecco come Papa Francesco ha descritto Thomas Merton al Congresso degli Stati Uniti:

“Un secolo fa, all’inizio della Grande Guerra, che il Papa Benedetto XV definì ‘inutile strage’, nasceva un altro straordinario Americano: il monaco cistercense Thomas Merton. Egli resta una fonte di ispirazione spirituale e una guida per molte persone.

Nella sua autobiografia scrisse: ‘Sono venuto nel mondo. Libero per natura, immagine di Dio, ero tuttavia prigioniero della mia stessa violenza e del mio egoismo, a immagine del mondo in cui ero nato. Quel mondo era il ritratto dell’Inferno, pieno di uomini come me, che amano Dio, eppure lo odiano; nati per amarlo, ma che vivono nella paura di disperati e contraddittori desideri’.

Merton era anzitutto uomo di preghiera, un pensatore che ha sfidato le certezze di questo tempo e ha aperto nuovi orizzonti per le anime e per la Chiesa. Egli fu anche uomo di dialogo, un promotore di pace tra popoli e religioni”.

Ed ecco sette pensieri ispiratori di Merton:

“L’amore è il nostro autentico destino. Non troviamo da soli il significato della vita – lo troviamo con un altro”.

“La nostra idea di Dio ci dice più di noi stessi che di Lui”.

“Il nostro compito è amare gli altri senza soffermarci a chiederci se ne siano degni o meno. Non spetta a noi, e di fatto non spetta a nessuno. Ciò che ci viene chiesto è di amare, e questo amore renderà degni sia noi stessi che il nostro prossimo”.

“L’inizio dell’amore è permettere a chi amiamo di essere totalmente se stesso e non distorcerlo per adattarlo alla nostra immagine”.

“C’è più conforto nella sostanza del silenzio che nella risposta a una domanda”.

“La vita è semplice: viviamo in un mondo del tutto trasparente, e il divino brilla attraverso di esso tutto il tempo. Non è solo una bella storia o una favola, è vero”.

“L’ansia è il segno dell’insicurezza spirituale”.

