Riuscite a individuare il crocifisso nascosto in questo dipinto?

Una serie che analizza le arti visive per trovare i segni della Chiesa universale in luoghi a volte inaspettati.

Il famoso ritratto di Hans Holbein noto come Ambasciatori è di nuovo sulla breccia. È stato appena appeso nuovamente vicino a un ritratto del re Enrico VIII, a cui i due ambasciatori cattolici erano andati a far visita.

Questo dipinto in genere richiama l’attenzione per la strana macchia in primo piano, che vista dall’angolo destro sembra un teschio a mo’ di memento mori. Quello che tende ad essere trascurato è il crocifisso nascosto nell’angolo in alto a sinistra. La macchia intendeva distrarre dalla vista di un crocifisso, non facile da individuare anche quando si sa che è lì?

Holbein era un pittore cattolico alla corte d’Inghilterra, in cui il simbolismo papale era diventato altamente fuori moda.

Photograph by Lucien de Guise, courtesy of the National Gallery, London

Lucien de Guise è su Instagram @crossxcultural. Cattolico, scrittore, editore, curatore ed ex direttore di musei, vuole gettare ponti attraverso l’arte.