Non dobbiamo riempire i vuoti degli altri, ma donare noi stessi!

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.



Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato;



date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio.

(Luca 6,36-38)

La misericordia consiste nel sapere amare le persone soprattutto nella loro miseria. Infatti sono tutti bravi ad amare la parte migliore di qualcuno, ma la grande sfida dell’amore è sapere amare il buio dell’altro, la sua fatica, la sua diversità, la sua fallibilità. In fondo è così che il Signore ama ciascuno di noi e finché non lo sperimentiamo come amore misericordioso allora abbiamo di Lui un’immagine sbagliata. Il contrario della misericordia è il giudizio:

Non giudicate e non sarete giudicati.

Infatti il contrario dello sguardo di misericordia è lo sguardo giudicante, e non c’è bisogno di molte spiegazioni per accorgersi come molto spesso ciò che blocca la nostra vita è sentirci guardati con giudizio. Solo se smettiamo di guardare con giudizio l’altro riusciamo a guarire dal giudizio che ci abita e che fa guardare a noi stessi come costanti errori da aggiustare. Il giudizio ci mette sempre nella posizione della morte che viene dalla condanna:

non condannate e non sarete condannati.

Cosa può rialzarci da una simile ferita? Il perdono:

perdonate e vi sarà perdonato.

Solo quando si perdona si rompe l’aspirale di odio e buio che inghiotte la nostra vita nell’infelicità. Se solo ci ricordassimo di questo segreto, vivremo con molta più pace e gioia di quanta invece ne abbiamo per la maggior parte della nostra vita. Ma c’è soprattutto una via maestra che può dettare un grande cambiamento di guarigione e liberazione per ognuno di noi, è la via del dono di sé:

date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio.

Chi sente i vuoti della vita e le ferite della propria storia tende a voler riempire i propri vuoti e ripiegarsi sulle proprie ferite, ma l’unica cosa che ci guarisce è “donare” non riempire; accorgerci degli altri più che ripiegarci su noi stessi. Chi fa questo trova libertà.

