Tra scherzo e curiosità, aumentano le attività occultiste. E i loro rischi

Dallo scherzo e dalla curiosità alle conseguenze impreviste il passo può essere molto breve. Padre Gary Thomas, esorcista statunitense il cui libro sulla propria preparazione a Roma è servito come base per il film The Rite, del 2011, ama citare il Papa emerito Benedetto XVI dicendo che “quando la fede diminuisce, cresce la superstizione”. Tra i fattori culturali che hanno portato al crescente interesse e alla pratica del satanismo e di altre attività occulte, il più ovvio è il declino della fede cristiana in Occidente. Gli occidentali, in generale, sono persone impazienti: anche tra quanti si dichiarano cattolici, molti vanno dietro a guaritori e alternative a Dio, cercando affannosamente “soluzioni istantanee”. Il confuso miscuglio tra il declino della fede, la società laica e gli “scherzi” e le “provocazioni” occultiste sembra indicare un rapporto.

Secondo padre Gary, il numero di persone che si stanno coinvolgendo con l’occultismo, attraverso satanismo, paganesimo, idolatria o qualche altra modalità, “sul serio” o “per scherzo”, ha sperimentato un aumento accentuato negli ultimi 30 anni.

In The Occult Roars Back: Its Modern Resurgence [La Rinascita Moderna dell’Occultismo], Richard Kyle, professore di Storia e Studi Religiosi presso l’Università Tabor, del Kansas (Stati Uniti), ricorda che vari esperti accademici hanno scritto sulle cause del grande aumento dell’interesse per l’occultismo. Jeffrey Russell, ad esempio, ha osservato che storicamente “l’interesse per l’occulto aumenta significativamente nei periodi di rapido collasso sociale, quando gli standard stabiliti smettono di dare risposte prontamente accettabili e le persone si rivolgono ad altri riferimenti alla ricerca di garanzie”. Per Kyle, però, c’è anche una base di fattori per l’aumento dell’interesse per l’occulto, come proposto da Catherine Albanese, che “sottolinea come molta gente sia stata preparata dalla cultura statunitense a volgersi a se stessa e all’universo alla ricerca di certezze religiose. La tradizione protestante ha teso a sostenere l’importanza della conoscenza o del credere nella religione, poi l’ala liberale del protestantesimo ha modificato questo approccio, sottolineando la presenza di Dio in tutti i luoghi e l’ottimismo americano in relazione alla bontà innata della natura umana. Il carattere diffusivo del liberalismo e la sua mancanza di limiti netti hanno aiutato le persone ad adattarsi all’idea di vivere in modo confortevole senza direttrici religiose rigide”.

La Albanese ha anche osservato che “l’organizzazione urbana e corporativa della società” ha frammentato tutto il senso della vita comunitaria. Al suo posto, “l’astrologia ha dato alle persone un senso di identità”, e “le ha aiutate a stabilire rapporti sicuri con gli altri. L’autoaiuto ha fatto sì che le persone adottassero certe misure per ottenere prosperità, salute e felicità nelle situazioni quotidiane. I veggenti hanno offerto cura fisica e orientamento spirituale per far fronte ai problemi quotidiani”.

Ted Baehr, fondatore ed editore di Movieguide e autore di quasi una dozzina di libri, ha parlato in occasione del II Congresso Mondiale delle Famiglie sul tema “Proteggere i Bambini dalla Violenza dei Media”. Baehr cita lo studioso Harold Bloom, dell’Università di Yale, che ha analizzato “il sorgere dell’America post-cristiana nel suo libro ‘La Religione Americana’ e dice che il dio che adoriamo siamo noi stessi. A suo avviso, la vera religione del Nordamerica è lo gnosticismo, un’eresia elitista che combina filosofie mistiche greche e orientali e dichiara la necessità di accedere a ‘conoscenze speciali’ per arrivare nell’alto dei cieli”. La conferenza di Baehr ha incluso definizioni coerenti delle convinzioni che attualmente concorrono con il cristianesimo per conquistare seguaci negli Stati Uniti e in gran parte del mondo: l’umanesimo secolare, il panteismo, il materialismo, o nichilismo, il romanticismo, l’esistenzialismo, il nominalismo, l’idealismo, la New Age e l’occultismo.