Andrea Jaeger, la tennista che ha abbandonato la racchetta per seguire Dio

Andrea Jaeger era chiamata a diventare una delle grandi figure del tennis femminile. Martina Navrátilová è stata la sua grande rivale sul campo, e avrebbe potuto arrivare ai suoi livelli. Il destino, però, aveva in serbo per lei una vita molto diversa.

Andrea Jaeger è nata il 4 giugno 1965 nell’Illinois (Stati Uniti). Fin da molto piccola ha dimostrato di avere grandi doti per il tennis, ed è diventata presto una delle giovani promesse statunitensi di questo sport.

I suoi lunghi capelli biondi sono diventati noti sui campi di tutto il mondo.

Facebook-Andrea Jaeger-(Fair use)

Ad appena 14 anni Andrea Jaeger è diventata professionista, e in poco tempo ha accumulato vari titoli, fino a diventare la numero 2 al mondo.

Grandi competizioni come il Roland Garros, Wimbledon o la Masters Cup hanno visto spiccare la tecnica e la forte personalità della ragazza, che aveva davanti a sé un futuro molto promettente nel mondo dello sport.

AFP

Per questo, quando nel 1987, ad appena 22 anni, ha reso nota la sua decisione di appendere la racchetta al chiodo per sempre, i fans del tennis sono rimasti costernati. Avrebbe potuto arrivare molto lontano, ma nella sua vita c’erano altri progetti.

La decisione di Andrea è stata in parte motivata da una grave lesione alla spalla. Anziché arrendersi, ha visto in quell’imprevisto un’opportunità per dedicarsi a quello che desiderava davvero: aiutare gli altri.

Dopo aver lasciato i campi da tennis, Andrea Jaeger si è iscritta all’università per studiare Teologia. Lo ha spiegato lei stessa nel suo libro First Service: Following God’s Calling and Finding Life’s Purpose (Primo Servizio: Seguire la Chiamata di Dio e Trovare lo Scopo della Vita), pubblicato nel 2004:

“Mentre mi dibattevo per anni tra preghiere e ricerche costanti, mi sono resa conto del fatto che Dio stava orchestrando ogni momento del mio proposito e della mia chiamata: proteggere e aiutare i bambini”.