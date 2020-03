5 preghiere d’amore per onorare la crocifissione di Gesù

L’amore che Gesù prova per noi è spesso difficile da cogliere appieno. Ha preso su di sé il peso della croce ed è morto perché noi potessimo vivere.

La nostra risposta al sacrificio di Cristo sulla croce dovrebbe essere di amore e gratitudine.

Ecco cinque brevi preghiere che esprimono il nostro amore per Gesù, nello specifico l’amore che ha effuso su di noi sul Calvario:

O buon Gesù, crocifisso per noi, inchioda la mia volontà alla tua Croce, per amor tuo.

Buon Gesù, donami un profondo amore per Te. Nulla sia troppo duro per me se lo sopporto per Te.

O buon Gesù, mio Dio e mio Tutto, tienimi sempre accanto a te, fa che nulla mi separi da Te neanche per un momento.

Buon Gesù, ricorro a Te; nascondimi nel tuo sacro Costato.

Buon Gesù, che sei tanto paziente con me, rendimi paziente per amor tuo.