Trovato un eccellente rimedio alla paura del Coronavirus

«C’è un virus che si diffonde più velocemente del coronavirus, ed è la paura del coronavirus». Questa pubblicità parodistica sul Covid-19 fa sorridere. Il rimedio alla paura del Coronavirus è presentato sotto forma di una scatoletta di Salmo 91. Il principio attivo? Il Salmo 91 (o 90, a seconda che sia TM/LXX), recitato, permette di guarirne. La confezione contiene 16 versetti (a mo’ di compresse).

La posologia ideale del Salmo 91? Tre volte al giorno, precisa il bugiardino. E la casa farmaceutica? È affidabile? Come si vede dalla scatola, è Gesù che produce questo eccellente rimedio.

Di fatto, i salmi sono preghiere che si uniscono a noi nello stato in cui versiamo – che sia la gioia, la sofferenza, la collera, l’azione di grazie. Quando siamo vinti dal dubbio o dalla paura, perché non prendere il salterio, meditarne le parole e riposarsi su Dio, miglior rifugio in assoluto?

Da assumere senza moderazione.