8 marzo: tutti i grazie che voglio dire alle donne e agli uomini della mia vita!

Per me, l’8 marzospeciale e bella, che negli altri 364 giorni dell’anno possono essere dati per scontati e passare inosservati.Innanzi tutto,: donna forte e dolce, tenera e generosa, coraggiosa e sensibile, infinitamente buona e capace di amare. Da lei ho imparato tantissimo:, mi ha donato la curiosità di imparare, lo spirito critico e la voglia di pensare con la mia testa; mi ha insegnato la bellezza di essere donna, l’onore e la responsabilità che questo implica,

Ora che sono adulta, fra noi c’è una complicità unica; lei incarna, per me, la quintessenza della femminilità, che sa amare le cose belle e divertirsi nel fare shopping o nel vestirsi bene, che sa accogliere con cuore grande e spalancato tutti coloro che cercano affetto e tenerezza, che sa utilizzare appieno le risorse di intelligenza “del cervello” e “del cuore”, senza mettere l’una davanti all’altra in facili stereotipi, che sa ridere di se stessa sdrammatizzando ma sa commuoversi davanti alle cose grandi.

Un grazie altrettanto grande lo voglio rivolgere a mio padre. Perché, come mi ha insegnato l’amore dei miei genitori, il modo migliore per servire davvero la causa delle donne – ossia aiutarle ad essere pienamente se stesse, realizzando le proprie potenzialità – non è contrapporre i loro diritti a quelli degli uomini, né, tantomeno, denigrare l’uomo quasi vendicandosi di passate umiliazioni. La società che funziona è quella in cui uomini e donne sono, rispettivamente, pienamente uomini e pienamente donne; non nella sterile adesione a stereotipi grotteschi, ma sapendo che l’essere uomo o donna impregna la nostra visione del mondo, è connaturato alla nostra stessa essenza, ci dona uno sguardo particolare sulla realtà ed è un dono preziosissimo della nostra vita.

Così, voglio ringraziare mio padre per l’immenso rispetto ed amore di cui ha sempre circondato mia madre; voglio ringraziarlo perché non ho mai sentito dalla sua bocca o mai osservato nei suoi gesti atteggiamenti di superiorità, di aggressività, di “machismo”. Da lui ho imparato che gli uomini non sono “nemici” o “rivali” da spodestare: sono i nostri migliori alleati, quando hanno la sensibilità di provare a capirci, e, quando non ci riescono (ammettiamolo… non sempre è facile capire le donne!) di provare a rispettarci ed amarci ugualmente.

Questo modello forte e gentile di virilità è passato anche a mio fratello, cui devo un altro grande grazie: anche lui, lo so, più di una volta sarà stato un po’ perplesso di fronte a certe manifestazioni di emotività o di fronte al talento unico che noi donne abbiamo nel complicare la vita a noi stesse ed al prossimo; ciononostante, anche lui ha sempre rispettato e circondato di affetto le donne della sua vita – la mamma prima, poi la sua fidanzata e sposa, me, le amiche e colleghe… – con un garbo squisito e una grande tenerezza.

Grazie a tutte le donne che mi hanno insegnato, a loro volta, la bellezza della femminilità e la forza dell’alleanza e della solidarietà fra donne. Quando è vera, l’amicizia fra donne è uno dei rapporti più belli che ci sia, perché quando la nostra speciale sensibilità serve a venire incontro all’altro – anziché, come purtroppo talora siamo brave a fare, per trovare il modo migliore per ferire… – diventa fonte di una splendida “sorellanza”.

Grazie, per concludere, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, che intuiscono, sostengono e incoraggiano la bellezza unica dell’essere donna. Grazie a chi ha compreso che lottare per i diritti delle donne non vuol dire disprezzare gli uomini, né – tantomeno – scimmiottarli; vuol dire, invece, comprendere la straordinaria unicità della femminilità, che unisce la capacità di realizzazione accademica, professionale e intellettuale ad un mistero profondo che si fa amore, capacità di accogliere la vita, sensibilità per la cura dell’altro e per una generosa disponibilità. Grazie a tutti coloro che sanno dire grazie alle donne della loro vita; grazie a chi oggi non darà per scontata la tenerezza e la bontà che tante donne hanno donato, e saprà insegnare ai propri figli ed alle proprie figlie a fare altrettanto.

Buon 8 marzo!

