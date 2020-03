Un libro! Ecco il regalo migliore da fare a un bambino

Perché i libri sono il regalo migliore che si può fare ad un bambino?

Compleanni, Natale, prima Comunione ma anche Battesimo o visita a sorpresa:si fa sempre bella figura ma soprattutto gli si fa del bene. Proviamo a capire perché.

“Personalmente credo che sia un bellissimo regalo, un gesto molto generoso, perché si dà l’opportunità al bambino di passare del tempo sognando, immaginando storie: sfogliando le pagine, si spalancano le porte della fantasia e della conoscenza del mondo” ci racconta Francesca Archinto (qui descritta nel mensile Andersen), editrice di Babalibri. “Quando un bambino da zero a 6 anni legge un libro, lo fa in compagnia di mamma e papà o degli amici e dei compagni di classe. Significa passare del tempo di qualità in intimità con qualcuno a cui si vuole bene”.

Non si tratta di un’abitudine poi così diffusa: “purtroppo ci sono bambini che non hanno l’abitudine di avere tra le mani un libro: significa privarli della possibilità di conoscere e vivere storie, di scatenare la fantasia”.

Perché leggere per i bambini è importante? In cosa li aiuta?

“Io non demonizzo i cartoni animati o i video, ma si tratta di una fruizione passiva: nel cartone non giro le pagine, non posso soffermarmi a guardare un disegno e rifletterci sopra tutto il tempo che mi è necessario. Il libro invece ha immagini fisse che è il lettore a muovere. Un bambino che legge libri cresce sapendo che nei libri ci sono le storie, delle cose belle e interessanti da scoprire. Quindi quando avrà 6 anni e dovrà decodificare le lettere, lo farà consapevole del fatto che dentro ai testi ci sono delle cose che valgono. I bambini che non leggono a sei anni si trovano a dover fare una fatica enorme nell’imparare a scrivere senza capire il motivo di tutto questo sforzo”.

“Leggere libri poi accresce notevolmente le competenze cognitive e linguistiche: il bambino ha l’occasione di imparare più parole ma anche di imparare i meccanismi della vita sociale attraverso una relazione mediata. Facciamo un esempio: se sento un’emozione forte mentre leggo un libro (ad esempio se ho paura del lupo) posso chiuderlo e pensarci su. Nella realtà o nel cartone animato non posso farlo”.

“Non posso sentire frasi come “cosa gli regalo a fare un libro? Tanto non sa leggere”. No, dall’anno di vita tutti sanno codificare le immagini!”.

Perché affidarsi ai consigli di un libraio per comperare i libri?

“Semplice: se offri ad un bambino dei libri brutti, smetterà di leggerli e finirà nel 60% di italiani adulti che non leggono neanche un libro. Invece di scegliere a caso, meglio affidarsi ad una persona competente”.

Perché vi siete tolti da Amazon?

“Tutto questo è successo nel 2016: non siamo riusciti a trovare un accordo economico. Io non sono contraria alle librerie online e infatti siamo su Ibs, ma per una piccola casa editrice come la nostra lo sconto che ci veniva chiesto era troppo alto”.

Libri da regalare ai bambini: qualche consiglio diviso per età

LIBRI PER BAMBINI DI UN ANNO – “L’uccellino fa”: perché ci sono i versi e i suoni che fa ogni disegno e perché è molto adatto all’età: poche immagini, fondo piatto, personaggi con un contorno nero per essere distinti dal fondo.

LIBRI PER BAMBINI DI DUE ANNI “Io vado” o “Prendilo!” perché hanno immagini semplici e ben delineate e una storia che richiama le loro prime “avventure”.

LIBRI PER BAMBINI DI TRE ANNI “Sono io il più forte” è la storia di un lupo che cammina nel bosco e incontra una serie di personaggi, con un colpo di scena finale. E’ adatto a questa fascia d’età perché si tratta di un animale che attiva curiosità e timore, che i bambini vorrebbero “sperimentare” ma di cui hanno anche un po’paura.

LIBRI PER BAMBINI DI QUATTRO ANNI “Gita sulla luna” è un silent book (anche se non amo molto questa definizione perché si tratta di libri che “scatenano” parole) che racconta di una gita scolastica sul nostro satellite e permette ai bambini di essere loro a raccontarci la storia.

LIBRI PER BAMBINI DI CINQUE ANNI “Cornabicorna”: si tratta di un libro con una storia e una trama un pochino più complesse – intrecci narrativi più ricchi e una storia più lunga che vede protagonisti una strega e il piccolo e astuto Pietro che riesce sempre ad imbrogliarla.

LIBRI PER BAMBINI DI SEI ANNI “L’apprendista stregone”: tutti conosciamo questo poema di Goethe grazie a Fantasia. Io suggerisco sia di guardare il cartone, ma anche di sfogliare il libro: ci sono pagine piene di dettagli dove si può vedere un villaggio dell’ottocento in tutti i suoi particolari.