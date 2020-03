“Quel giorno ho salvato 23 bambini e 2 adulti nel Mediterraneo”

José María González assicura che quel giorno ha cambiato il suo modo di vedere la vita. Ora dà molto più valore a quello che ha. Abbracciare la moglie e i figli non ha prezzo per lui, e lo ha fatto con più forza che mai quando è tornato nel 2016 dalla missione che lo ha segnato per sempre.

Questo membro della Marina spagnola aveva appena salvato 23 bambini e 2 adulti sul punto di affogare sotto onde alte tre metri durante un temporale.

José María dice che lo rifarebbe. Si imbarcherebbe di nuovo sulla fregata Navarra per partecipare all’Operazione Sophia, la missione militare che lotta contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. Si getterebbe di nuovo in mare.

Si è buttato in acqua con un’imbracatura per riscattare il più alto numero possibile di persone, per afferrare ogni bambino e poi risalire sull’imbarcazione. Coordinati, i suoi compagni lo aiutavano dall’alto: si assicuravano che José María salisse, accoglievano ogni bambino, lo abbracciavano, cercavano di consolarlo mentre José María si rituffava alla ricerca di altri piccoli i cui genitori avevano deciso che era meglio giocarsi la vita in un mare che oggi è pieno di cadaveri che rimanere nel proprio Paese.

José María è rimasto sei mesi in mare pensando a salvare dalla morte tutti coloro che incontrava.

