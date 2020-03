12 modi per onorare San Giuseppe nel mese di marzo

Sapevate che nella Chiesa cattolica ciascuno dei 12 mesi dell’anno ha un tema devozionale?

Per i cattolici, marzo è il mese dedicato a San Giuseppe, santo patrono dei lavoratori, delle famiglie, delle case e della morte felice. È interessante pensarla in questo modo: febbraio è dedicato alla Sacra Famiglia, seguito da marzo dedicato a San Giuseppe, che è il capo di quella famiglia. Con le parole di San Tommaso d’Aquino, “alcuni santi sono privilegiati nell’estenderci il loro patrocinio con particolare efficacia in certe necessità ma non in altre, ma il nostro santo patrono San Giuseppe ha il potere di assisterci in tutti i casi, in ogni necessità, in ogni impresa”.

Continuando la nostra serie mensile sui modi per mostrare il tema cattolico di ogni mese nella propria vita, ecco 12 modi in cui si può allineare la propria famiglia a San Giuseppe a marzo:

1 Per le vostre intenzioni speciali, recitate delle preghiere specifiche a San Giuseppe

Per le intenzioni che avete più a cuore, rivolgetevi direttamente a San Giuseppe chiedendogli di intercedere per voi con una delle preghiere a lui specificatamente dedicate.

2 Onorate vostro padre

In Italia e in Spagna, ogni anno nel giorno di San Giuseppe si celebra anche la Festa del Papà. Quale giorno migliore per fare qualcosa di bello per i San Giuseppe della nostra vita? Qualunque uomo vi abbia guidato nella nostra vita, vi abbia aiutati o abbia approfondito la vostra fede, che sia il padre biologico, quello adottivo, quello affidatario, un nonno, il suocero, un padre spirituale, uno zio o un buon sacerdote, il giorno di San Giuseppe è perfetto per onorarlo! Qualsiasi momento del mese di marzo vi offre un’ottima opportunità per celebrare questi uomini. Mandate loro un biglietto esprimendo la vostra gratitudine, invitateli a cena o offrite una Messa in loro onore!

3 Decidete di lavorare di più questo mese

In questo mese, lavorate in un modo adatto al santo patrono del lavoro. Offrite il vostro lavoro in segno di amore e gratitudine per San Giuseppe. Ricordatevi che anche rispettare il giorno di riposo astenendovi dal lavorare la domenica onora San Giuseppe!

4 Mettete un'icona, una statua o un'immagine di San Giuseppe sul vostro tavolo

Metteteci accanto una fotografia della vostra famiglia, come modo per cercare la benedizione e l’intercessione di San Giuseppe, pilastro delle famiglie, per la vostra.