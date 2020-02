L’uomo più longevo del mondo muore, ma non prima di aver condiviso il suo segreto

Due settimane fa, dei rappresentanti del Guinness dei Primati hanno conferito un riconoscimento a Chitetsu Watanabe, perché a 112 anni era l’uomo più longevo del mondo.

Quando gli è stato chiesto quale fosse il segreto per vivere tanto a lungo ha risposto: “Non arrabbiarsi e avere sempre un sorriso sul volto”.

Aveva anche confessato di amare i dolci, anche se negli ultimi anni mangiava solo le creme delle torte e i budini perché aveva perso la dentatura, cosa che comunque non gli impediva di continuare a sorridere alla vita.

Il 5 marzo avrebbe compiuto 113 anni. Era nato a Niigata, in Giappone, primo di otto fratelli. Aveva studiato agraria, e dopo essersi laureato aveva lavorato in una piantagione di zucchero prima di andare a Taiwan, dove ha vissuto 18 anni e ha conosciuto la moglie, Mitsue, con la quale ha avuto cinque figli.

Nel 1944, alla fine della guerra del Pacifico, doveva prestare il servizio militare, ed è quindi tornato in Giappone insieme alla sua famiglia, lavorando poi nell’ufficio governativo per l’agricoltura fino alla pensione.

Insieme a uno dei suoi figli ha costruito una nuova casa per la sua famiglia, che includeva un terreno da lavorare. Fino a 104 anni è stato un attivo giardiniere, e amava piantare ogni tipo di albero da frutta e qualsiasi verdura. Partecipava anche a mostre di bonsai (l’ultima nel 2007), e anche quando era ormai in una casa di riposo amava fare esercizio in base alla sua età e dedicarsi a calligrafia e origami.

Ora la lunga e straordinaria vita di Watanabe verrà ricordata qui sulla Terra dai suoi 5 figli, 12 nipoti, 16 bisnipoti e un trisnipote.