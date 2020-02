La Madonna del Silenzio avrà il suo santuario per iniziativa di Papa Francesco

Papa Francesco ha dato la sua benedizione per aprire, il 1° maggio prossimo, un santuario diocesano dedicato alla Madonna del Silenzio nella chiesa di San Francesco d’Assisi ad Avezzano, in provincia de L’Aquila.

I pellegrini e i fedeli ora potranno rendere un culto pubblico a questa speciale invocazione mariana molto amata dal Papa, i cui doni contrastano il cosiddetto “terrorismo della lingua”: pettegolezzi, invidie e maldicenze, tra gli altri mali che distruggono comunità, famiglie e rapporti interpersonali.

L’iniziativa mariana è stata lanciata nel corso di una conferenza stampa svoltasi il 27 febbraio nella sede del Seminario della Curia Diocesana di Avezzano, alla quale hanno partecipato il vescovo, monsignor Pietro Santoro, padre Nicola Galasso, Provinciale dei Cappuccini d’Abruzzo, padre Emiliano Antenucci e don Francesco Tudini, Vicario Generale della diocesi.

Dittatura del rumore e mormorazioni

“Maria è la cattedrale del silenzio in cui risuona la Parola eterna. Nostra Signora del Silenzio è un antidoto contro la dittatura del rumore e le mormorazioni di parole inutili e malevole”, ha detto ad Aleteia fra’ Emiliano Antenucci, che ha citato Papa Francesco per sottolineare l’importanza ecclesiale e sociale del santuario dedicato alla Madonna del Silenzio.

Il 22 marzo 2019, padre Antenucci ha avuto un’udienza privata con il Papa. Il 24 marzo il Successore di Pietro ha scritto una lettera autografa al Ministro Provinciale dei Cappuccini d’Abruzzo, padre Nicola Galasso, con questa richiesta: “Sarebbe bello trovare un posto, una Chiesa, dove si possa dare culto pubblico alla Madonna del Silenzio. Pensi lei, per favore e mi faccia la proposta”.

Il nuovo santuario

Padre Emiliano, insieme al Ministro Provinciale, con il permesso del Generale dell’Ordine, si è messo in moto per cercare vari luoghi, e sono stati individuati la chiesa di San Francesco d’Assisi e il convento cappuccino di Avezzano, abbandonati da dieci anni e di proprietà della Provincia dei Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo.

Il titolo di Maria Vergine del Silenzio, secondo fra’ Emiliano, era finora inedito tra le invocazioni della Santissima Madre di Cristo. Il Santuario “sarà quindi un segno dell’importanza del silenzio per il mondo attuale”, in base al magistero di Papa Francesco, che lo considera “fondamentale” per la vita spirituale.