Il discorso di Vanessa Bryant per Kobe e Gianna: siamo ancora la squadra migliore! (VIDEO)

Quando perdi una persona cara non è facile gestire quel misto di emozioni, quella voglia di ritrovare presto la serenità, o almeno un equilibrio, di vedere i riflettori spenti, per poter elaborare da soli il dolore, far spazio a una nuova “normalità” e al tempo stesso quell’esigenza di ricordare, di parlare di quelli che, nel tuo cuore, non moriranno mai. Non deve essere stato facile allora, per Vanessa Laine Bryant gestire la perdita già di portata enorme, del marito Kobe Bryant e della figlia, Gianna: un evento inevitabilmente molto mediatico, per l’immagine pubblica del marito, star NBA e dove la necessità di guardare avanti, di avere del tempo per gestire ed elaborare privatamente il lutto, si scontra con la voglia di dare il giusto tributo a una vita così piena e da sempre un po’ “di tutti”, degli sportivi, dei fan, del mondo che amava il grande cestista. Vanessa, ancora visibilmente provata, non si è tirata indietro neanche all’ultimo tributo pubblico agli Staples Center di Los Angeles, qualche giorno fa, dedicando parole commoventi al marito e sua figlia, scomparsi nel tragico incidente in elicottero il 26 gennaio scorso. Fatica a trattenere le lacrime questa mamma, ma nonostante tutto, apre l’album dei suoi ricordi privati dando voce a immagini che raccontano il “suo” Kobe e la “sua” Gigi, quelli che lei non vuole dimenticare:

La mia piccola bambina era un raggio di sole,

dice

che illuminava tutte le mie giornate,

con quel carattere dolce e vivace, il suo amore per la pallacanestro che la univa così tanto a papà Kobe, suo fiero mentore.

Del marito ricorda il lato romantico, quell’abito blu uguale a quello del film “The Notebook” che le aveva regalato e le lettere che amava scrivere a ogni ricorrenza per le figlie e per lei. Quella stessa attitudine a condividere emozioni e sentimenti con le parole che aveva trasmesso proprio alla figlia Gianna, sottolinea ancora Vanessa. Un padre dal cuore tenero che adorava le serate di film trascorse in famiglia.

Erano divertenti, felici, spiritosi e amavano la vita,

continua,

Dio sapeva che non potevano restare su questa l’uno senza l’altra. Li ha portati in cielo insieme!

E anche se a Vanessa sovviene alla mente tutto quello che non sarà più, le figlie che non accompagnerà all’altare o semplicemente che non andrà più a riprendere da scuola, come amava fare da quando si era ritirato dall’NBA, mostra grande forza e speranza. Sa che quello che è stato, nessuno lo cancellerà. E quello che è stato è stato tanto:

“Kobe, tu ti prenderai cura della nostra Gigi ora. Io mi prenderò cura di Natalia, Bianka e Capri”, conclude Vanessa, “siamo ancora il team migliore!”

Vanessa crede davvero in quel Paradiso in cui il suo Kobe e la sua Gigi si staranno ora divertendo, come facevano sui campi da basket e dove si riabbracceranno tutti, un giorno, e magari sarà lui a rinfacciarle di essere arrivata tardi, come lei fece quella volta, andando a riprendere le figlie, all’uscita da scuola.