Le 5 “C” per cui la gente resta cattolica…

Il Pew Research Center ha scoperto di recente che il declino del cristianesimo sta continuando il suo rapido corso negli Stati Uniti, soprattutto tra i giovani. Nell’ultimo decennio, la percentuale di coloro che si identificavano come cristiani è scesa dal 77% al 65%, mentre il tasso di adulti non religiosi è aumentato, passando dal 17% al 26%.

Il cattolicesimo è stato particolarmente colpito da questo declino. Per ogni nuovo convertito che entra nella Chiesa, 6,5 cattolici la stanno abbandonando. Solo il 20% degli adulti si identifica ancora come cattolico, mentre uno studio precedente ha rivelato che per il 13% si tratta di ex cattolici. Se la tendenza attuale continuerà, le due percentuali dovrebbero incontrarsi se non invertirsi presto.

I motivi per i quali la gente abbandona la Chiesa cattolica sono ovviamente molteplici e vari, ma hanno tutti un elemento in comune: hanno superato quelli per rimanere.

Quali sono questi motivi? Ecco quelle che ritengo essere cinque “C” classiche che hanno i cattolici per rimanere tali. Rappresentano tutti aspetti positivi e importanti della vita cattolica, ma sono ragioni davvero valide per rimanere?

1. Cultura

Il primo motivo è che il cattolicesimo è legato alla nostra cultura. I santi e gli inni fanno parte del nostro bagaglio mentale quanto i piatti tipici. Le attività della Chiesa si mescolano con quelle familiari, scolastiche e di quartiere, e se i sacramenti sembrano un mero rito di passaggio, sono ancora comuni, perché “è quello che si deve fare”. Il cattolicesimo è il calore di casa, e allontanarsene sarebbe rompere con la propria storia.

Chiunque sia stato cresciuto in questo modo, anche a un grado inferiore, comprende il suo fascino, ma è ancora un motivo convincente per restare cattolici, o almeno per identificarsi come tali? Mentre l’Occidente diventa sempre più globalizzato e industrializzato, le reti familiari e di quartiere si sono allentate, e la cultura locale non ha più il peso o la forza di una volta. Per molti giovani oggi non ci sono legami necessari tra espressione di sé, cultura e cattolicesimo, e quindi non c’è niente da spezzare.

2. Comunità

Un altro motivo classico è che il cattolicesimo offre una comunità. Ciò vorrebbe dire collegarsi ad altre persone attraverso un gruppo di giovani, incontrando altre famiglie dopo la Messa o attraverso le funzioni parrocchiali, servire la comunità locale con il volontariato, ecc..

La Chiesa cattolica offre tutte queste cose splendide, che giocano un ruolo fondamentale nel costruire e arricchire il regno di Dio, ma se la comunità è l’obiettivo ultimo, innumerevoli altre chiese e organizzazioni offrono lo stesso, spesso in modi più innovativi. C’è di più: Internet ha permesso alla gente di uscire dalle comunità locali e collegarsi con persone di tutto il mondo in base a interessi e passioni personali. Se quello che cercate davvero è una comunità, la Chiesa è solo una delle tante opzioni a disposizione.