Coronavirus: quali sono i sintomi?

L’infezione dovuta al nuovo Coronavirus, il COVID-19, si manifesta con sintomi molto simili a quelli dell’influenza. Sono presenti:

I sintomi sono lievi nella maggior parte dei casi ma il 20% dei soggetti infettati dal COVID-19, vanno incontro a sintomi più gravi caratterizzati da difficoltà respiratoria.

Serve fare esami?

La certezza della diagnosi si ottiene con la ricerca del materiale genetico del virus (Real Time PCR, RT-PCR) su tampone o aspirato nasale.

Gli esami del sangue sono poco specifici:

l’emocromo può mostrare riduzione dei globuli bianchi, in particolare dei linfociti e gli indici di infezioni sono normali o poco alterati.

In caso di difficoltà respiratoria può essere utile eseguire una radiografia del torace. Quando c’è, la polmonite colpisce sia il polmone di destra che quello di sinistra nel 75% dei casi e uno solo dei due polmoni nel 25% dei casi.

La maggior parte delle persone in cui la malattia si aggrava soffrono già di una malattia cronica come il diabete, l’asma o malattie cardiache.

(Tra le misure più semplici ed efficaci per prevenire il diffondersi del contagio: lavarsi bene le mani)

