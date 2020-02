Come non aver paura della malattia?

L’uomo vive angosciato dalla paura di perdere la salute. È tutto così fragile… Da un momento all’altro posso perdere la sicurezza del mio corpo sano, della mia anima sana. Posso ammalarmi quasi senza rendermene conto. Prima potevo fare tutto, ora mi sento impotente.

Celebrando Maria a Lourdes mi commuove pensare a tanti malati che arrivano alla grotta. A Lourdes offrono il loro dolore, la loro paura, la loro solitudine.

Lì Maria effonde un’acqua che purifica il corpo e l’anima. Non sono malato solo nel corpo. Anche la mia anima è malata.

Quante malattie dell’anima in questa società pazza e confusa! Mi sento tirare da tutte le parti. Nasce l’angoscia. Il senso di colpa che mi attanaglia. La solitudine che mi lacera la pelle.

Voglio che Maria guarisca le mie ferite più profonde. Il corpo spesso si ammala a causa dell’anima. Le ferite dell’anima si riflettono nella carne, nella pelle. Sono corpo e anima, carne e spirito. Tutto si ripercuote, ha il suo peso, la sua forza.

Spesso prego per un miracolo. Perché si curi una malattia incurabile, perché ci sia un miracolo e il fortunato sia io. Chiedo la stessa cosa che chiedono molti. Cerco il santo più efficace perché interceda.

Lo chiedo a Maria a Lourdes, dove consola i malati. Chiedo la salute perduta. Per me, per i miei, per chi mi è vicino, anche per chi è lontano.

Chiedo miracoli perché sono quello che voglio, quello che desidera anche Dio stesso. Vuole la mia salute, non riesco a immaginare altro.

La natura umana è debole e si ammala. È fragile e ha delle mancanze. E sono impotente perché non riesco ad arrivare fin dove pensavo.

Vorrei invecchiare sano. Non ci riesco e mi ammalo. Chiedo un miracolo. Credo che dovrei chiedere meglio un’altra cosa. Potrei chiedere la grazia di vivere in pace la malattia che mi tocca. Non sarà un’opportunità per crescere nella mia vita interiore?